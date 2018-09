« Une décision irresponsable » s’indigne Christian Picard

Le candidat du Parti Québécois de Chambly, Christian Picard reçoit avec déception et indignation le refus du ministère de l’éducation d’agrandir l’école secondaire de Chambly afin d’y intégrer une 4e et une 5 e secondaire.

« Je dois avouer que je suis furieux face à l’irresponsabilité de cette décision. Les libéraux choisissent d’investir 1,3G$ dans la CSeries de Bombardier pour ensuite donner tout ça à une compagnie étrangère et pendant ce temps, nos jeunes vont continuer à faire 2 heures de transport par jour pour aller à l’école à Saint-Bruno. C’est insensé », s’indigne Christian Picard.

La Commission scolaire nous apprenait que 127 élèves de plus étaient attendus au secondaire pour la rentrée à Chambly et Carignan. D’après les données du ministère de l’éducation, la croissance démographique au secondaire se poursuivra sur une période de six années. Le candidat péquiste ajoute : « Nous avons la même école secondaire qu’en 2006. Alors que depuis ce temps, la population de Chambly a augmenté de 33%. »

Refus aussi d’agrandir l’école Primaire De Salaberry

Nous avons également appris le refus d’agrandir l’école primaire De Salaberry de Chambly. Rappelons que Christian Picard révélait le 1er juin dernier que le déficit d’entretien de l’école de Salaberry était de 1,840,393$ et qu’elle se méritait la pire côte possible soit un E (très mauvais).

Christian Picard se demande: « Comment peut-on faire des économies sur le dos de nos enfants? Le gouvernement libéral a choisi de piger 670 M$ dans le budget de l’éducation et de consacrer cette somme à une baisse de taxes scolaires. Pendant ce temps, la CAQ veut faire pire en privant nos écoles de 1,4 milliards de dollars. »

Une surenchère qu’il dénonce. Pour M Picard, cela met en évidence le manque de crédibilité de la CAQ. « La CAQ prétend valoriser l’éducation, mais s’engage à baisser drastiquement les revenus du réseau. Qui peut croire ça? », questionne-t-il. Il ajoute : « Les Québécois ne sont pas dupes. Des réinvestissements en éducation et des baisses de taxes scolaires en simultané, ça ne balance pas. »

Jean-François Lisée appuie l’agrandissement

Le 15 mai 2017, alors qu'il était de passage à Chambly, le chef du Parti Québécois, M. Jean-François Lisée, s'est dit en faveur de l'agrandissement de l'école secondaire de Chambly: « Ça aurait dû être réglé depuis longtemps » dit M. Lisée. « L’incapacité du ministère de l’Éducation de prendre en compte ce qui va arriver dans deux ou trois ans est très problématique puisqu’on n’agrandit pas les écoles à temps pour absorber les nouveaux enfants » ajoute-t-il.

D'ailleurs, l'ancien député péquiste de Chambly jusqu'en 2014, M. Bertrand St-Arnaud, avait réussi à convaincre le gouvernement de procéder à l'agrandissement d'une école primaire à Saint-Basile-leGrand. Les travaux sont maintenant terminés et l'école a été agrandie.

« Il nous faut un député qui obtiendra des résultats pour nos familles et qui ne promettra pas des coupures en éducation. Il est temps qu’on se donne un gouvernement fort au service des gens » de conclure Christian Picard.