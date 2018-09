Toujours aussi populaire auprès des jeunes de Chambly

La Ville de Chambly soulignait, le dimanche 9 septembre, les efforts des 200 enfants ayant participé au Club de lecture d’été TD, dans le cadre d’une cérémonie organisée pour eux à la bibliothèque. La conseillère municipale Paula Rodrigues était présente pour les féliciter et les encourager à poursuivre leurs lectures.

Près de 80 enfants étaient présents lors de cette cérémonie, animée par les animateurs d’Éducazoo qui avaient pour l’occasion une foule d’animaux domestiques et exotiques à présenter aux jeunes et leurs parents. Dans un tirage au sort, les participantes Annabelle Daigle, Marianne Lehoux-Langlois et Maélia Pagé ont remporté les trois grands prix offerts par la Librairie Larico.

La Ville de Chambly est fière d’être associée à cette activité depuis maintenant 21 ans. Offert par plus de 2 000 bibliothèques publiques canadiennes, elle met en valeur des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens et est conçue pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie.