Cet automne, les tout-petits et leur famille sont invités à assister à des Heures du conte hautes en couleurs! Décors, théâtre, musique et déguisement seront au rendez-vous pour rendre l’expérience encore plus réelle.

L’inscription se fait en ligne via le Portail citoyen. Ce service d’inscription aux activités de loisirs est accessible à partir du site Web municipal : villedecarignan.org.

Roseline, la sorcière

Le samedi 13 octobre, de 10 h à 11 h au Centre multifonctionnel, découvrez l’histoire merveilleuse de « Roseline, la sorcière ».

Roseline est une gentille sorcière. Elle est désespérée car elle est victime de Verrue-Poilue, une sorcière très méchante qui lui a enlevé ses pouvoirs en changeant ses cheveux noirs en rose.

Heureusement, ses trois fidèles amis, le chat Pacha, le corbeau Mikado et le singe Ouistititi, l’aideront à préparer une potion magique qui lui rendra ses pouvoirs.

Ainsi, elle pourra de nouveau confectionner des bonbons pour l’Halloween.