Chambly invite les familles à sa Grande fête de l’hiver

La Ville de Chambly invite les familles à profiter des joies de l’hiver en participant à sa Grande fête de l’hiver, le samedi 26 janvier, de 13 h à 20 h 30, au parc des Ateliers. Une foule d’activités égayera les patineurs qui donneront des coups de patin sur la nouvelle aire glacée spécialement aménagée cette année.

Pour animer petits et grands : patinage sur l’anneau glacé, contes et légendes, animation sur glace avec des patineurs professionnels et balade à chevaux. Tout au long de l’après-midi et en soirée, faites griller des guimauves sur le feu et réchauffez-vous avec un bon chocolat chaud. Ces activités sont gratuites pour toute la famille !

Rappelons que l’aire glacée a été aménagée, en raison des travaux réalisés par Parcs Canada sur le canal de Chambly cette année. Sur place, une roulotte chauffée est accessible aux citoyens afin d’enfiler leurs patins. Pour connaître les conditions de la glace, un indicateur installé sur la roulotte indique l’état de la glace, tous les jours :

Rouge : fermé

Vert : ouvert