Coup de pouce Montérégie peut vous aider à dénicher l’emploi idéal pour vous dans un Centre de la petite enfance

Vous adorez les enfants et aimeriez les côtoyer tous les jours? Si votre réponse à cette question est affirmative, c’est votre chance car l'équipe de Coup de Pouce Montérégie recrute actuellement des éducatrices à la petite enfance.

Plus d'une vingtaine de postes sont disponibles sur appel avec possibilité de 35 à 40 heures par semaine, et ce, pour l'ensemble du territoire de la Montérégie (de Vaudreuil-Soulanges à Sorel-Tracy) et de l'ouest de l'Île de Montréal.

Vous possédiez un diplôme en éducation à la petite enfance, ou une expérience pertinente dans le domaine? Vous pourriez être la perle rare recherchée par l'équipe de Coup de pouce Montérégie. Notons que les postes sont ouverts aux femmes ainsi qu'aux hommes. Les éducatrices spécialisées sont aussi invitées à déposer leur candidature.

Pourquoi choisir Coup de Pouce? Pour acquérir de l’expérience de travail dans votre domaine, mais aussi pour avoir la chance de visiter plusieurs services de garde. Vous aurez l’opportunité de vous faire connaître dans le réseau, tout en ayant un salaire compétitif et un horaire flexible.

Quels sont les postes à combler? Les principales tâches qui sont à combler vise à remplacer les éducateurs et éducatrices dans différents services de garde, appliquer le programme éducatif du Ministère de la Famille, assurer la sécurité et le bien-être des enfants et travailler sur appel avec une possibilité de travailler jusqu’à 40h semaine selon la demande et les disponibilités;

Voici les exigences à remplir avant de soumettre sa candidature:

DEC ou AEC en éducation à l’enfance complété ou en voie de complétion;

Et/ou

Expérience pertinente dans un service de garde ou stage réussi;

Certificat de secourisme adapté à la petite enfance d’un minimum de 8 hrs incluant un volet sur la gestion des allergies sévères ;

Vérification de l’absence d’empêchement;

N’attendez plus et dites oui à votre prochaine carrière en acheminant votre CV au [email protected] ou par télécopieur : 450-510-3953. Pour plus de détails : 450 424-5784, www.alternativecoupdepouce.ca.