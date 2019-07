Plus d'argent pour les familles de Chambly

Une des grandes priorités du gouvernement du Canada est d'aider les familles canadiennes de la classe moyenne à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est donc dans cet objectif que l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé le 17 juillet, que l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) augmentera en fonction du coût de la vie. Ainsi, pour l'année de prestations 2019-2020, l'allocation maximale passera à 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et à 5 602 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Par exemple, une mère seule ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans et un revenu de 30 000 $ recevra 286 $ non imposables de plus lors de la prochaine année de prestations. Il s'agit d'un montant maximal de 13 278 $ par année.

Grâce à l'ACE, les parents disposent de plus d'argent pour payer des choses comme des aliments sains, des programmes de sport et des leçons de musique à leurs enfants. En augmentant l'ACE, on s'assure que celle-ci continue à offrir à toutes les familles canadiennes une chance égale de réussir.

L'augmentation des paiements de l'ACE entre en vigueur immédiatement, et des changements ont aussi été apportés afin de simplifier et de clarifier le formulaire de demande de l'ACE. Ce changement a été apporté à la suite d'une longue consultation visant à s'assurer que tous les parents canadiens qui en ont le plus besoin peuvent avoir accès plus facilement aux prestations et aux crédits auxquels ils ont droit.

Voici des exemples de ce que les nouveaux taux d'indexation représenteront pour l'année de prestations 2019-2020 à venir :