Dans son point de presse d'hier, le premier ministre François Legault avait de bonnes nouvelles: les mesures drastiques imposées aux Québécois donnent de bons résultats avançant même que la province serait sur le point d’atteindre le sommet de la courbe.

Ce dernier avance même que les écoles et les garderies pourraient rouvrir leurs portes avant le 4 mai. Or, cette déclaration a provoqué beaucoup de remous dans la population et a obligé M. Legault a précisé sa pensée à ce sujet que cela ne se ferait pas sans l'aval de la santé publique.

Quand même, dans cette éventualité, nous vous posons la question suivante en sondage quotidien: Si les écoles/garderies rouvrent avant le 4 mai, allez-vous y envoyer vos enfants?