La Ville de Chambly termine l'année 2017 avec un surplus de 5,6 millions $

La Ville de Chambly conclut l’année 2017 en dégageant un surplus de 5 646 431 $, tel que le précise le rapport du vérificateur externe Deloitte et le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017.

Cet excellent résultat est attribuable à un ensemble de facteurs. Les revenus enregistrent un excédent de 3,6 millions de dollars répartis ainsi : la croissance et le dynamisme attractif de la Ville permettent de dégager 2 millions de dollars de plus; les services rendus par la cour municipale, les amendes, les cessions aux fins de parc, ainsi que les revenus d’intérêts amènent 1,6 million de dollars de plus que prévu.

Parallèlement, les dépenses tributaires d’une gestion rigoureuse permettent de réaliser des économies de l’ordre de 2 millions de dollars. Trois organismes de transport (CIT, AMT et Handibus) sont à l’origine d’un remboursement de 1,3 million. Les dépenses administratives sont au même niveau que l’année dernière, et ce, en résorbant les hausses de rémunération et les diverses indexations.

La Ville continue d’assurer une gestion judicieuse de ses finances en utilisant de manière responsable ce surplus. Près de 2 millions ont été appliqués en paiement anticipé sur la dette en 2017 et, dans un souci constant de réduction de la dette, 1,8 million de dollars servira à effectuer un autre paiement supplémentaire sur le remboursement d’emprunt pour 2018, afin de diminuer l’endettement à l’ensemble, permettant ainsi de générer un enrichissement collectif.

Il est à noter que le montant de 1,8 million de dollars constitue le montant maximal possible en paiement anticipé de la dette venant à échéance en 2018. De plus, cette année, 300 000 $ provenant des bénéfices liés aux stationnements payants seront réservés pour les activités du PHAC (Patrimoine-Histoire-Activités Culturelles).

Partage avec les citoyens pour une deuxième année consécutive

Puisque l’ensemble des efforts effectués au cours des dernières années permet d’atteindre les résultats escomptés, la Ville de Chambly partagera cet excellent résultat avec les citoyens, pour une deuxième année consécutive, tel que promis l’an dernier.

Ce sera donc une somme d’un million de dollars qui sera remise aux contribuables sous la forme d’un retour de taxation. Vers la mi-mai, le Service des finances sera en mesure d’émettre les ordres de paiement aux citoyens payeurs de taxes, par le biais d’un chèque émis au nom du propriétaire foncier.

Rappelons que le conseil municipal a décidé de réduire le taux de la taxe foncière résidentielle 2018 de 2 %, plaçant Chambly parmi les villes ayant les taux de taxe les plus bas de la région.

« Nous sommes fiers d’assurer la saine gestion financière de notre municipalité, d’offrir des services de qualité et de pouvoir, pour une deuxième année consécutive, redonner une partie des surplus à nos citoyens. Nous démontrons encore notre leadership en matière de gestion municipale et démontrons concrètement notre excellent rendement, en plus de faire en sorte que nos charges par citoyen soient parmi les plus basses », précise le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.

Rappelons que la Ville de Chambly a été citée en exemple pour l’excellente qualité de sa gestion municipale pour une troisième année consécutive, une première au Québec, en atteignant le sommet du Palmarès des municipalités 2015 et 2016 et 2017 de HEC Montréal dans la catégorie 25 000 à 49 999 habitants.