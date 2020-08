Plus de 323 000 $ octroyés à trois organismes de la Montérégie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, annonce qu’un soutien financier de 323 902 $ est accordé à trois organismes communautaires de la région de la Montérégie.

Cette aide est intervenue dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, au volet "Promotion des droits", pour l’année 2020-2021.

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, situé à Saint-Rémi, a pour mission d’offrir des services d’accompagnement en matière d’immigration, de santé, d’éducation et de francisation aux travailleurs migrants agricoles au Québec.

Pour sa part, située à Mont-Saint-Hilaire, l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité a pour mission de défendre le droit d’obtenir l’aide médicale à mourir. Ces organismes, qui œuvrent à l’échelle nationale, recevront chacun une aide financière de 123 545 $.

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Richelieu-Yamaska, à Saint-Hyacinthe, a pour mission de défendre les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. Cet organisme, qui œuvre à l’échelle locale, recevra une aide financière de 76 812 $.

En 2020-2021, la somme totale disponible pour le volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole s’élève à 32 241 612 $, permettant ainsi de soutenir 342 organismes.

« En soutenant les organismes ayant des missions adaptées aux nouvelles réalités, nous nous portons à la défense des droits des plus vulnérables et nous améliorons les services qui sont rendus à l’ensemble de la population québécoise », estime Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre

responsable de la région de la Mauricie

« Les organismes communautaires de la région de la Montérégie jouent un rôle des plus importants auprès des gens qui ont besoin d’être soutenus et accompagnés afin de faire valoir leurs droits et d’être respectés. Nous reconnaissons le travail qu’ils accomplissent, et je suis très heureux de saluer leur contribution à la société québécoise », a fait savoir Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie