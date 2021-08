Ottawa prolonge ses programmes d’aide

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland a annoncé ce vendredi que les programmes d’aide aux entreprises et aux particuliers, mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, seront prolongés jusqu’au 23 octobre prochain.

La ministre a justifié cette décision notamment en raison du fait que la réouverture de l’économie est inégale d’une région à l’autre et d’un secteur à l’autre.

Ainsi, jusqu’au 23 octobre, les citoyens pourront continuer de compter sur les trois principales prestations canadiennes pour la relance économique soit: celle pour ceux qui ont perdu leur emploi, celle destinée à ceux qui prennent soin d’un proche et celle qui couvre un congé de maladie en raison de la COVID.

De plus, la Prestation canadienne de la relance économique a été prolongée de quatre semaines pour atteindre 54, au taux de 300$ par semaine. Les gens qui auront épuisé leurs prestations d’assurance-emploi auront droit à ces semaines supplémentaires.

Pour les entreprises, Ottawa propose d’accorder une plus grande souplesse lors du calcul de leur baisse de revenus utilisée pour déterminer l’admissibilité aux programmes de subvention salariale et de subvention pour le loyer et au nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada.

« Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement s’est montré déterminé à faire tout en son pouvoir pour soutenir les gens et les entreprises du Canada. Alors que nos économies se remettent en marche progressivement et en toute sécurité, de nombreux travailleurs et petites entreprises sont toujours au point de recommencer à fonctionner. Il faut prolonger les mesures de soutien, qui ont été une bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre elles. C’est particulièrement important pour les travailleurs et les entreprises qui ont été les plus durement touchés par la pandémie et qui sont encore en train de reprendre leurs activités et de se rétablir. Notre gouvernement continuera d’épauler les Canadiens, et il veillera à ce que tous les travailleurs et toutes les entreprises soient en bonne position pour revenir en force », a laissé savoir la ministre Freeland.