Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

La dernière semaine a été riche en actualité dans Vaudreuil-Soulanges. Voici ce qui a marqué les derniers jours dans la région.

La Ville de Coteau-du-Lac lance un appel aux artisans

Bien que l'été soit bel et bien installé, la Ville de Coteau-du-Lac travaille déjà à l'organisation de son traditionnel Marché de Noël et lance un appel aux artisans et producteurs de la région.

Jeux du Québec: mission réussie pour les athlètes du Sud-Ouest

L’ambiance était à la fête à l’occasion de la cérémonie de fermeture de la 57e Finale des Jeux du Québec – Rimouski 2023.

« Les participants du Sud-Ouest ont eu beaucoup de plaisir pendant ces Jeux. Les athlètes ont livré de belles performances, certains se sont distingués et tout le monde a vécu une expérience mémorable », résume le chef de mission, monsieur Antoine Lépine-Perreault.

Aidez Pointe-Fortune à réaliser son projet de plantation de comestibles

La Municipalité de Pointe-Fortune invite la population à voter en grand nombre pour son projet: Plantation de comestibles, dans le cadre du concours, Du jardin dans ma vie.

Un corps est repêché au quai municipal des Cèdres

Le corps d'un homme, dont l'identité reste à être déterminée, a été repêché, ce lundi 31 juillet, des eaux du fleuve Saint-Laurent, au pied du quai municipal des Cèdres.

Hydro-Québec dévoile le tracé de son nouveau poste électrique

Tout récemment, Hydro-Québec a annoncé le tracé retenu dans le cadre de son projet consistant à relier le poste projeté à son point de raccordement sur la ligne à 120 Kv existante Langlois‑Vaudreuil‑Soulanges.

Papillon monarque: courir 4 500 km pour attirer l'attention sur cette espèce menacée

La Ville de Vaudreuil-Dorion était heureuse d'appuyer l’ultramarathonien Anthony Battah dans sa mission visant à attirer l’attention de la population sur la vulnérabilité du papillon monarque. Cet appui se traduisait par son accueil sur le territoire municipal ce samedi 29 juillet.

La Sûreté du Québec dévoile l'identité de l'homme repêché aux Cèdres

Au cours des dernières heures, Néomédia Vaudreuil-Soulanges a été contacté par la nièce de l’homme dont le corps a été repêché ce lundi 31 juillet dans le Fleuve Saint-Laurent à la hauteur du quai municipal aux Cèdres. Entrevue avec Josée Bissonnette qui dresse le portait de son oncle « en or», André Baillargé, 67 ans.

Hydro-Québec procédera à l'installation d'estacades à proximité de ses ouvrages de régulation

Afin d’améliorer la sécurité des plaisanciers et des pêcheurs entre les municipalités de Coteau-du-Lac et de Pointe-des-Cascades, Hydro-Québec procédera au remplacement et à l’installation de nouvelles estacades (bouées de sécurité) à proximité des ouvrages de régulation situés dans le fleuve Saint-Laurent.

Projet de centre de congrès avec hébergement: DEV sonde les organisations sur le sujet

En plein coeur de la période estivale, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) sollicite la participation de la population régionale. L'entreprise souhaite évaluer le potentiel d’implantation d’un centre de congrès avec hébergement sur le territoire.

Justin Lafleur en route vers le Royaume-Uni pour participer au championnat du monde de BMX

C'est ce dimanche que le jeune coteaulacois, Justin Lafleur prendre part à la plus importante compétition de sa carrière en tant que pilote de BMX. En effet, le jeune de 13 ans sera sur la piste du Championnat du monde de BMX à Glasgow au Royaume-Uni.

Une nouvelle exposition à découvrir à la bibliothèque municipale de Saint-Lazare

La Bibliothèque municipale de Saint-Lazare accueille, jusqu'au 31 août, les oeuvres de l'artiste Pim Sekeris. Originaire de la Hollande et diplômé de l’académie des Beaux-Arts de Rotterdam, il a élu domicile à Saint-Lazare.

Cinq jeux d'évasion à découvrir au Verger Labonté

Le Verger Labonté annonce le retour, depuis le 3 août, de jeux d'évasion dans ses labyrinthes de maïs. Le thème retenu cette année: POMANJI, une aventure inspirée du cœur de l'Afrique.

Adepte de la gyroroue, il veut sensibiliser les gens à la bonne pratique de ce loisir

Un adepte de la gyroroue, un unicycle électrique et citoyen de Coteau-du-Lac, Rick Binette, souhaite sensibiliser les gens qui optent pour ce moyen de transport peu orthodoxe au respect des lois et du Code de sécurité routière lorsqu’ils prennent place sur leur engin.

Rue Bussières ou Buissières à Rigaud?

Une drôle de situation touche actuellement les citoyens de la rue Bussières, située dans le Domaine Saint-François, à Rigaud. Une publication apparue sur les réseaux sociaux a fait état de la situation qui sera corrigée rapidement selon ce qu'indique la Ville.

Quatre expositions à découvrir cet été au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges est heureux d'accueillir petits et grands cet été entre les murs de son magnifique bâtiment patrimonial pour la visite de ses quatre salles d’exposition.