Crème pour la peau : en avez-vous besoin ?

La peau est une barrière naturelle essentielle pour notre santé, voici pourquoi il est important d'en prendre soin.

Les fonctions naturelles de l'épiderme

Notre peau nous protège des agressions du climat, des microbes et des polluants. Comme nous ne pouvons pas couvrir en permanence l'ensemble de notre corps, certaines parties sont particulièrement exposées, comme le visage, les mains ou les pieds.

La peau possède des propriétés formidables, combinant souplesse et résistance tout en agissant comme une frontière entre l'extérieur et notre circulation sanguine. De nombreuses micro-particules sont susceptibles de pénétrer notre corps par les innombrables pores de la peau.

La principale fonction des pores est de se remplir de sébum pour aider à l'évacuation des impuretés et des cellules mortes.

La peau grasse

Une peau grasse est le résultat d'une activité de production de sébum importante. Le but est de protéger notre corps de bactéries, virus ou champignons, mais aussi d'hydrater la peau.

Cependant, si l'on ne prend pas soin d'une peau grasse, les impuretés s'accumulent en surface et risquent de pénétrer par d'autres moyens. Les pores sont dilatés et l'acidité augmente. La peau devient brillante.

La peau sèche

Lorsque la peau manque d'hydratation elle s'assèche. Une peau sèche peut provoquer des lésions de surface douloureuses. Si la peau ne produit pas assez de sébum, l'intensité de sa fonction protectrice diminue.

En hiver, le froid contracte les vaisseaux et perturbe la circulation sanguine. Résultat, la production de sébum diminue et la peau se déshydrate plus rapidement.

Pourquoi se protéger en été

La saison d'été n'est pas non plus de tout repos pour la peau qui se dévoile beaucoup plus aux rayons du soleil. Le savez-vous ? Les coups de soleil sont le résultat d'un suicide collectif (apoptose) de cellules dont l'ADN est endommagé. C'est pourquoi il est essentiel de protéger la peau des agressions des rayons UV.

Le vieillissement de la peau

Au final, si l'on ne prend pas bien soin de sa peau, elle risque de vieillir plus vite. On dit que nous changeons de corps tous les 15 ans, car nos cellules se renouvellent entièrement. Dans leur fonctionnement normal, les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours. Mais à force d'exposer sa peau aux agressions, le renouvellement cellulaire s'essouffle.