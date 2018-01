Comment prévenir les maux de dos liés aux travaux sur l'ordinateur ?

Article commandité

Une position statique et prolongée devant un ordinateur cause très souvent des troubles musculo-squelettiques. Des douleurs à la nuque, aux épaules, aux poignets, aux mains et aux lombaires apparaissent du fait de tensions provoquées sur nos muscles et de nos tendons, mais aussi du stress. Comment les éviter ? Voici quelques solutions préventives.

Adopter une bonne position

Maintenez votre corps bien droit face à l’écran. Rapprochez votre chaise pour éviter de vous incliner vers l’avant. Posez vos pieds sur le sol ou un repose-pied, ne croisez pas vos jambes. Ajustez la hauteur de votre siège afin que vos bras reposent sur le bureau. Un dos trop rond ou trop redressé vous provoquera des douleurs.

Se lever régulièrement

Pensez à dégourdir vos jambes en allant faire quelques pas. Une concentration intense ou trop longue et la monotonie d’un travail sont également source de tensions. Pour peu que l’ordinateur rame, vous serez stressé par le temps qui passe et votre travail qui n’avance pas. Une pause, même de quelques secondes, est toujours bienvenue. Vous avez du mal à décrocher ? Variez les tâches. C’est une autre manière de lutter contre le stress.

Choisir le bon ordinateur

Un portable aura l’inconvénient d’un écran trop bas, vous serez obligé de pencher la tête. La hauteur de l’écran est en effet importante pour éviter de solliciter votre nuque. Ne posez pas non plus l’écran de votre ordinateur sur l’unité centrale, il serait trop haut par rapport à vos yeux.

On a remarqué aussi que le port de verres progressifs obligeait à des flexions/extensions répétées du cou...À éviter donc.

Renforcer vos muscles lombaires et abdominaux

La pratique d’un sport est sans aucun doute la meilleure des préventions. La natation (brasse coulée, dos crawlé), l’aquagym, le stretching, le yoga, la marche, le vélo, la danse ou simplement des gainages effectués à la maison sont particulièrement indiqués pour muscler votre dos. N’oubliez pas de vous étirer, c’est au moins aussi important, même au travail.

Consulter un spécialiste

Choisir un chiro à Terrebonne pour déceler un éventuel déséquilibre structurel. Après un examen vertébral et articulaire, il vous proposera un traitement adapté et personnalisé. En cas de lombalgie par exemple, il pourra libérer les segments intervertébraux bloqués à l’origine de vos contractures musculaires. Il vous donnera également des conseils appropriés pour éviter les tensions.

Les maux de dos sont à l’origine de nombreux arrêts de travail, une perte considérable pour l’économie. Avec ces gestes simples de prévention, vous resterez en pleine possession de vos moyens.