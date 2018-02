Comment développer votre activité à l'international ?

Vendre en direct, sans intermédiaires, est sans doute la solution la moins onéreuse. Vous devrez dans ce cas établir un lien direct avec votre clientèle. Pour cela, une connaissance approfondie du marché étranger et des pratiques commerciales seront indispensables. La création d’un site internet donnera beaucoup de visibilité à votre entreprise à condition de concevoir la structure et la présentation de vos produits et services en adéquation avec la culture commerciale du pays. Travailler en partenariat avec un cabinet de traduction à Montréal vous permettra d’aborder et de résoudre pleinement cette dimension. Il ne faudra pas oublier les réseaux sociaux pour promouvoir votre site. Une plateforme en ligne est également à envisager.