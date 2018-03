Le comité du PHAC de Chambly remet un montant de 10 000 $ à l’église Saint-Joseph-de-Chambly

Le comité du PHAC (Patrimoine-Histoire-Activités Culturelles) de la Ville de Chambly remettait, le 11 mars dernier, un montant de 10 000 $ à l’église patrimoniale Saint-Joseph-de-Chambly, pour la réfection de leur toiture.

Devant une foule d’invités, composée de représentants de la Fabrique de la Paroisse et des membres du comité du PHAC, le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, était fier de remettre cette contribution financière à l’abbé Christian Vermette, curé de la Paroisse.

Les recommandations des membres du comité du PHAC permettent d’investir dans le centre-ville de Chambly, pour la préservation du patrimoine bâti et la promotion de l’histoire et de la culture.

« Il est impératif de s’assurer de préserver le patrimoine bâti de Chambly et de faire la promotion de notre histoire, afin qu’elle demeure toujours bien vivante pour nos générations futures. L’église Saint-Joseph-de-Chambly fait partie de notre histoire, et ce, depuis plus de 350 ans. À Chambly, le présent reçoit le passé pour le transmettre au futur ! », souligne le maire.