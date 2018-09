5 étapes d'un lancement de produit réussi

De nombreux millions de dollars sont dépensés chaque année pour des lancements de produits or peu réussissent, 10 % environ seulement. Comment s’y prendre pour réussir ? Réaliser un plan de marketing en 5 étapes.

1.Faire une étude de marché

La meilleure façon de savoir si votre produit correspond aux attentes de votre future clientèle est de le leur demander. Pour cela, il faut rédiger un article sur le sujet et proposer un sondage à remplir, moyennant par exemple un cadeau pour attirer vos prospects.

Une liste de diffusion obtenue auprès d’un webmaster ou une offre de partenariat avec quelques blogueurs peut également vous aider à réaliser votre étude de marché à défaut de prospects.

2.Évaluer la rentabilité du produit

Pour évaluer la rentabilité de votre produit, il est essentiel de réaliser une analyse économique afin de connaître les prévisions de vente et les bénéfices espérés sur au moins 3 ans. Elle servira à établir les objectifs de chiffre d’affaires et les parts de marché à acquérir.

3.Définir une stratégie de lancement

La stratégie de lancement consiste à définir le type de campagne promotionnelle en tenant compte de divers éléments indispensables :

Votre cible,

Le positionnement de votre produit sur le marché,

Le prix de vente,

L’offre commerciale,

Les canaux de distribution,

Le budget consacré au lancement.

4.Réaliser un marché test

Si ce test a un coût, il permet néanmoins d’étudier le comportement des acheteurs, d’évaluer leur satisfaction ainsi que le volume des ventes en situation réelle. Ce type de test se réalise sur une zone géographique limitée et à partir d’un échantillon de consommateurs.

5.Lancer le produit

Déterminez le moment du lancement en tenant compte du rythme de production et de l’état des stocks, pas trop importants, mais suffisants pour éviter une rupture. Évaluez aussi votre force de vente.

Il est temps à présent de savoir de quelle manière lancer votre produit. Les conseils avisés d’un organisateur d’événement vous aideront à réussir cette étape ultime auprès de votre force de vente à l’interne tout comme auprès de vos prospects à l’externe.

Le service de communication quant à lui travaillera avec la presse, les partenaires et les distributeurs sur la mise en avant des avantages du produit.

Une fois lancé, le travail ne s’arrête pas là. Vous suivrez la progression des ventes de votre produit, les parts de marchés acquises et vous comparerez avec vos objectifs et vos prévisions chiffrées. Vous observerez également les réactions de vos concurrents et les retours clients.