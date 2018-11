3 tendances mode à suivre dès l’automne

Les tendances cet automne sont au mélange des codes, une nouvelle plutôt bonne pour les fashionistas qui vont pouvoir exhumer les vieux coups de cœur des années 80 de leur grenier ! Vêtements, chaussures et même lunettes, on vous dit tout sur ce qu’il faut porter pour être dans le coup !

Le style eighties à l’honneur

Cette année, on mise sur tout ce qui brille sans oublier les épaulettes avec lamé en prime pour accentuer la carrure. Comme elles se vendent seules, vous pouvez en mettre partout ! Côté couleur, le « total look noir » est toujours à l’honneur, mais il alterne avec des couleurs très flashy dans le style folklorique andalou. On renoue aussi avec les carreaux esprit bûcheron, mais très colorés, et les fleurs liberty pour les robes toujours longues.

C’est aussi le retour marqué du style Far West avec les vestes à franges courtes ou longues, les chapeaux et les chemises western.

Les matières font la part belle aux tissus moelleux : des doudounes plus ajustées en guise de manteau, kaki, noires ou même violettes ou des fausses fourrures, rouge, fuchsia, ou dans des teintes plus naturelles pour celles qui préfèrent le réalisme. La peau lainée revient en force sur les cols ainsi que la cape en version longue.

Des chaussures de style vintage

Toujours star du moment, la bottine chaussette, sans fermeture, est plébiscitée. Les bottes se portent comme les cavalières, mais empruntent des imprimés animaliers originaux. Vous pouvez ressortir également vos santiags, elles seront très à la mode cet hiver en jean ou robe. Les derbies et les mocassins ont le vent en poupe, mais dans un style plutôt masculin pour jouer encore avec les codes.

Des lunettes aux tendances « kidulting »

Qu’il s’agisse de lunettes de vue ou de soleil, les années 90 s’invitent avec leurs formes géométriques très ludiques. Elles se déclinent en jaune, vert, bleu indigo, mais aussi mauve, bleu pâle ou rose.