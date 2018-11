Comment accélérer rapidement votre croissance grâce aux technologies de l’information ?

Véritable levier de la croissance et de la compétitivité, l’innovation numérique et digitale permet de doubler la croissance grâce à la réduction des coûts qu’elle engendre. Par où commencer pour enclencher le processus ?

Adopter la mutation numérique

L’accès à l’innovation numérique est un véritable défi pour les entreprises désireuses de booster leur compétitivité. En optant pour une solution infonuagique, vous rendez votre entreprise bien plus efficace grâce à :

Une accessibilité de vos données plus rapide quel que soit l’outil utilisé, téléphone portable, tablette, PC n’importe où et n’importe quand,

Le partage des informations par les différents salariés en temps réel,

Le stockage de vos données illimité,

Des mises à jour simplifiées pour augmenter vos besoins en capacité,

Une diminution des coûts de maintenance du réseau informatique à l’interne comme à l’externe selon votre choix,

Une plus grande protection de vos fichiers avec le cryptage automatisé de vos documents et leur sauvegarde,

La migration de votre système informatique vers le cloud réduit à tout point de vue le temps de gestion. Vous pouvez donc vous consacrer pleinement à votre développement commercial.

Exploiter les outils du digital

La prospection digitale baisse les coûts du marketing classique dont les budgets ont considérablement baissé. Par ailleurs, les technologies ont modifié le comportement des prospects du fait des connexions à haut débit, de l’omniprésence des réseaux sociaux sur les téléphones portables et des moteurs de recherche ultra performants. Mieux informés, ils ont une idée précise de ce qu’il cherche lorsqu’ils arrivent sur votre site. Il y a donc là un nouveau rapport à entretenir avec eux : étudier le meilleur moyen d’être trouvé ! Le SEO est à cet égard un outil essentiel pour le référencement de votre site dans les moteurs de recherche.

Par ailleurs, les réseaux sociaux et le big data sont des outils de veille pour écouter les consommateurs et leur proposer des produits ou services au plus près de leurs attentes. La publicité en ligne, le e-commerce sont autant de moyens de toucher facilement des millions de prospects depuis le siège de votre bureau ! Entourez-vous de nouvelles compétences : un community manager, un responsable CRM, un data scientist, un expert SEO ou confiez votre prospection digitale à une agence de marketing.

Un logiciel de marketing automation par exemple vous permet de mettre au point et de gérer les conversations avec vos prospects très facilement. Vous pouvez les suivre à travers la consultation guidée de vos contenus, articles, livres blancs, vidéos et les relancer d’une manière automatisée à chaque étape de leur progression.