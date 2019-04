Les animaux du Québec comptent sur vous le 8 mai prochain

Si vous aimez les animaux, vous devez inscrire la date du 8 mai prochain sur votre calendrier. Pourquoi? Car c'est à cette date que se tiendra la 2e édition de la campagne Mondou Mondon dans 67 succursales de l'entreprise à travers le Québec et et au Mondou.com. L'objectif? Amasser le plus d'argent afin d’aider le plus grand nombre d’animaux possible.

« Ayant à cœur le bien-être animal, Mondou croit profondément à l’adoption responsable qui donne une seconde chance aux animaux domestiques abandonnés. Notre collaboration avec les refuges du Québec nous est donc très chère, d’autant plus que ces derniers manquent cruellement de ressources et de financement. En tant qu’entreprise familiale implantée au Québec depuis plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de redonner à la communauté en soutenant différentes causes dédiées au bien-être animal, dont les refuges et la fondation MIRA que nous appuyons depuis plus de 20 ans » commente Rocco Matteo, directeur général chez Mondou.

Appel à la générosité du public

Le public est invité à contribuer de différentes façons à la campagne Mondou Mondon au profit des refuges. Il est possible de faire des dons à la caisse, en magasin, ou encore au Mondou.com . Avec un don de 5 $ et plus, en magasin ou en ligne, les clients recevront une sangle à cellulaire.

Les dons recueillis serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faible revenus, à l’achat d’équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu’à l’organisation d’événements de micropuçage et d’adoption.

Mondou s’est engagé cette année à soutenir plus de 25 refuges partenaires de petite taille en plus de financer une douzaine de projets d’envergure dans de grands refuges partenaires répartis aux quatre coins de la province, notamment dans la région du Grand Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l’Estrie, de l’Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et du Saguenay-Lac-St-Jean.

L’an dernier, la toute première campagne de levée de fonds Mondou Mondon au profit des refuges a permis d’amasser plus de 130 000 $ grâce à la générosité des fidèles clients de Mondou et d’artistes impliqués. L’objectif de la 2e édition est fixé à 150 000 $.

« Puisque la vente d’animaux de compagnie ne correspond pas aux valeurs de notre entreprise, Mondou préfère appuyer les refuges de différentes façons, et ce, tout au long de l’année. En plus d’organiser une campagne annuelle au profit des refuges, nous remettons chaque année un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 d’entre eux, soit 12 000 kg par mois. Mondou s’apprête par ailleurs à annoncer, d’ici quelques semaines, une nouvelle initiative qui lui permettra de pousser encore plus loin son implication auprès des refuges et de donner une deuxième chance aux chats qui y sont hébergés » ajoute Rocco Matteo.