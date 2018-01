Le Trifort débute la saison 2018

C'est plus de 100 personnes qui étaient présentes, à la micro-brasserie Délices et délires, pour le lancement de la 6e saison du Trifort de Chambly. La programmation 2018 des activités du club a été présentée aux sportifs de la région qui étaient intéressés à en connaître plus sur les activités du club.

Cette année, il offre à ses membres un programme d’entraînement qui permet de réaliser des objectifs sportifs, que ce soit pour terminer un triathlon Ironman ou un parcours de courte distance. Les membres auront accès à 5 entraînements par semaine, combinant la natation, le vélo et course la course à pied. Toutes les activités seront supervisées par des entraîneurs qualifiés et dynamiques.

« Le Trifort de Chambly, ce n’est pas seulement un programme annuel et des entraînements optimisés dans les disciplines du triathlon, c’est aussi un club où l’entraide et l’encouragement sont omniprésents » affirme Jacques Gravel, président du club.

Calendrier officiel du Club 2018

Encore cette année, un camp de perfectionnement sera donné pour permettre aux athlètes du club d’être à leur meilleur pour la saison estivale. Pour ce qui est du calendrier des courses officielles, en plus d’organiser la Course du Fort Chambly le 6 mai et le Triathlon de Chambly Physio Proactif le 17 juin, il sera présent aux évènements de Mont-Tremblant, Magog, Verdun, Maine et Rouville.