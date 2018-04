Le maire de la Ville de Chambly remet une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à Samuel Côté

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à Samuel Côté, pour sa participation aux Championnats canadiens de triathlon, qui auront lieu à Kelowna en Colombie-Britannique les 18 et 19 août 2018.

Âgé de 18 ans, Samuel exerce ce sport depuis maintenant quatre ans. Il est présentement classé 16e au Québec, après avoir terminé sa première année en tant que triathlète élite junior. En plus de s’entraîner plusieurs heures par semaine et d’occuper un emploi à temps partiel, Samuel étudie au Collège Champlain dans le programme Sciences naturelles – Profil santé. Il s’intéresse entre autre à la physiothérapie, l’ostéopathie et la médecine. La Ville de Chambly est fière de contribuer à son succès et l’encourage à poursuivre sa passion.