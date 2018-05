Une nouvelle équipe semi-pro féminine de soccer sur la Rive-Sud

Le club FC Select de la Rive-Sud prend en charge la première équipe senior féminine de la Rive-Sud qui évoluera dans la Première Ligue de Soccer du Québec, le plus haut niveau de compétition féminin au Canada.

La Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) est une ligue semi-professionnelle de soccer créée en 2012 sous l'égide de la Fédération de soccer du Québec. Jusqu’à la saison 2017, la PLSQ était ouverte aux équipes masculines exclusivement. En 2018, cinq (5) équipes composent la première cohorte de la PLSQ féminine : Lakers du Lac du Lac St-Louis, Dynamo de Québec, CS Monteuil, AS Blainville et FC Sélect de la Rive-Sud.

Le FC Sélect de la Rive-Sud est une organisation composée de bénévoles dédiés au développement du soccer féminin, issus des 13 clubs et territoires de la Rive-Sud qui ont mis sur pied un comité de gestion. Le comité de gestion est soutenu par le personnel de l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (l’ARSRS).

Le projet régional FC Select senior féminin est le projet qui servira de moteur à une éclosion des vocations féminines de haut niveau. Le projet FC Sélect senior féminin s’est donné comme mission d’allumer l’étincelle chez les jeunes, surtout les jeunes filles; de favoriser une éclosion des vocations féminines, de l’initiation au plus haut niveau; d’impliquer les joueuses semi-pro dans la communauté; de permettre aux jeunes filles de 7 à 21 ans de s’identifier à des modèles féminins et, de créer une forte identité régionale autour de la nouvelle équipe féminine semi-pro.

Marc Wilson directeur général de l’ARSRS présente le projet : « Si une ligue semi-pro féminine était mise en place, la Rive-Sud devait y participer, c’est dans notre héritage, dans nos gênes. On a développé nos communications autour du #notreADN. On vise à créer un attachement à l’équipe, on souhaite que les jeunes filles s’identifient aux joueuses, qu’il y ait un sentiment d’appartenance et on vise qu’une fierté Rive-Sud s’installe autour de l’équipe. Et on demande à nos joueuses de s’impliquer dans la communauté. »

L’équipe FC Sélect de la Rive-Sud est composée d’un maximum de 25 joueuses dont sept ont droit à un statut « réserviste » ce qui les autorise à jouer en PLSQ avec le FC Sélect et en LSEQ avec un club AAA affilié à la Rive-Sud.

# Nom Prénom Née Position Résidence Club 1 LAURENDEAU MARIKA 1998 GARDIENNE STE-JULIE FC SÉLECT Rive-Sud 2 LEGAULT-CORDISCO VANESSA 1992 MILIEU BROSSARD FC SÉLECT Rive-Sud 3 PION ÉRIKA 1992 DÉFENSEUR REPENTIGNY FC SÉLECT Rive-Sud 4 CORRIVEAU CHRISTINE 1987 DÉFENSEUR SHERBROOKE FC SÉLECT Rive-Sud 5 POULIN MAUDE 1997 DÉFENSEUR SHERBROOKE FC SÉLECT Rive-Sud 6 LEMIRE KARIMA 1998 MILIEU LONGUEUIL FC SÉLECT Rive-Sud 7 LIGUORI JULIA 1996 ATTAQUANTE MONTRÉAL FC SÉLECT Rive-Sud 8 BUSQUE MÉLISSA 1990 MILIEU ST-BRUNO FC SÉLECT Rive-Sud 9 GAGNON JUDY 2000 ATTAQUANTE SOREL-TRACY AS BROSSARD (R) 10 IBRAHIM ANYSSA 1999 MILIEU REPENTIGNY FC SÉLECT Rive-Sud 11 RÉMILLARD ALEXIANE 1999 ATTAQUANTE REPENTIGNY FC SÉLECT Rive-Sud 12 PELLETIER-KING FAITH 1999 MILIEU LAVAL FC SÉLECT Rive-Sud 13 MARQUIS ALEXIANE 1998 DÉFENSEUR ST-HUBERT FC SÉLECT Rive-Sud 14 CHEBEL IMANE 1995 DÉFENSEUR GREENFIELD PARK CS LONGUEUIL (R) 15 LEBLANC MAUDE 1996 DÉFENSEUR NAPIERREVILLE FC SÉLECT Rive-Sud 16 ACHILLE CHARLÈNE 1994 MILIEU LONGUEUIL CS LONGUEUIL (R) 17 PORTELANCE LÉONIE 2001 ATTAQUANTE BROSSARD AS VARENNES-ST-AMABLE (R) 18 BOUCHARD MARA 2001 MILIEU GRANBY AS VARENNES-ST-AMABLE (R) 19 DUPUIS CATHERINE 1996 ATTAQUANTE ST-MATHIAS FC SÉLECT Rive-Sud 20 CHARRON-DELAGE CATHERINE 1992 MILIEU LONGUEUIL FC SÉLECT Rive-Sud 21 DIONNE-OSECIUC ALICE 1999 DÉFENSEUR LA PRAIRIE FC SÉLECT Rive-Sud 22 DAGENAIS MÉLISSA 2000 GARDIENNE ST-HUBERT AS VARENNES-ST-AMABLE (R) 23 GLADU LAURENCE 2002 GARDIENNE LONGUEUIL CS LONGUEUIL (R) 24 GAGNÉ MARIANNE 1995 DÉFENSEUR ST-JEAN-SUR-RICHELIEU FC SÉLECT Rive-Sud 25 BARRETTE EMMANUELLE 1992 DÉFENSEUR REPENTIGNY FC SÉLECT Rive-Sud

L’équipe technique est sous la direction de Marcelo Corrales directeur technique à l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud.

CORRALES MARCELO ENTRAÎNEUR-CHEF CANDIAC FC SÉLECT RUBERTO NOÉMIA ENT.- ADJOINTE ST-HUBERT CS ST-HUBERT LANDÉ JOE ENT. - ADJOINT LONGUEUIL FC SÉLECT COURTOIS DANIEL ENTRAÎNEUR GB GREENFIELD PARK AS BROSSARD LE BLANC GENEVIÈVE GÉRANTE ST-BRUNO FC MONT-BRUNO GAMELIN GABRIELLE PHYSIO ST-JEAN-RICHELIEU FC SÉLECT

Le projet FC Sélect de la Rive-Sud vise aussi à rejoindre toutes les communautés de la Rive-Sud et, pour se faire, le comité de gestion a développé des partenariats avec neuf clubs qui recevront chacun un événement, soit un match ou un entraînement public :

Entrainements publics

Date

Heure

Receveur

Club Partenaire

Terrain

2018-05-17

19 :00

FC Sélect Rive-Sud

CS Ste-Julie

N-P. Lapierre

2018-06-21

19 :00

FC Sélect Rive-Sud

AS Brossard

Poly-Aréna

2018-07-12

19 :00

FC Sélect Rive-Sud

CS du Roussillon

Parc Charles-Lemoyne

Matchs à domicile

Date

Heure

Receveur

Visiteur

Club partenaire

Terrain

2018-05-12

18:00

FC Sélect Rive-Sud

vs

Dynamo de Québec

CS Haut-Richelieu

STADE ALPHONSE-DESJARDINS

2018-06-02

18:00

FC Sélect Rive-Sud

vs

CS Monteuil

FC Mont-Bruno

MARIE-VICTORIN 1

2018-06-09

18:00

FC Sélect Rive-Sud

vs

AS Blainville

CS Greenfield Park

EMPIRE

2018-07-07

18:00

FC Sélect Rive-Sud

vs

Lakers du Lac St-Louis

CS Boucherville

ELIE-SAAB 2

2018-07-28

14:00

FC Sélect Rive-Sud

vs

Dynamo de Québec

CS St-Hubert

ROSANNE LAFLAMME HOCKEY

2018-08-18

14:00

FC Sélect Rive-Sud

vs

CS Monteuil

CS Longueuil

LAURIER 1

Matchs à l'extérieur

2018-05-06

18:00

AS Blainville

vs

FC Sélect Rive-Sud

BLAINVILLE

2018-05-26

15:00

Lakers du Lac St-Louis

vs

FC Sélect Rive-Sud

EUGENE DOSTIE OUEST

2018-06-16

18:00

Dynamo de Québec

vs

FC Sélect Rive-Sud

UNIVERSITÉ LAVAL

2018-07-15

18:30

CS Monteuil

vs

FC Sélect Rive-Sud

BOIS DE BOULOGNE

2018-07-22

19:00

AS Blainville

vs

FC Sélect Rive-Sud

BLAINVILLE

2018-08-11

15:00

Lakers du Lac St-Louis

vs

FC Sélect Rive-Sud

Le FC Sélect de la Rive-Sud est une dénomination rassembleuse qui jouit toujours d’une réputation d’excellence et qui est une marque de commerce favorablement reconnue et surtout indissociable de l’ARS Rive-Sud.

L’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS) est l’organisme reconnu par la Fédération de soccer du Québec pour promouvoir et encourager la pratique du soccer dans la région de la Rive Sud. L’association est formée de 13 clubs regroupant plus de 26,000 joueurs, entraîneurs et arbitres.