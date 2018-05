Un entraînement public du FC Sélect de la Rive-Sud à Ste-Julie

L’équipe FC Sélect tiendra un entraînement public le jeudi 17 mai 2018 au parc N-P Lapierre à Sainte-Julie. Plusieurs équipes de jeunes filles de Saint-Julie âgées entre 8 et 12 ans seront présentes et pourront profiter de l’expérience des joueuses du FC Sélect pour apprendre plusieurs techniques.

Plus d’une centaine de joueuses sont attendues. Les filles pourront apprendre à connaître les joueuses, et s’identifier à elle pour avoir comme objectif de poursuivre jusqu’au plus haut niveau dans le soccer féminin. Les entraîneurs de l’équipe FC Sélect Rive-Sud seront présents pour coordonner l’entraînement et donner quelques trucs aux entraîneurs des jeunes joueuses.

Voici l’horaire de la soirée :

Heures Activités 19h00 à 20h15 Entrainement 20h15 à 20h30 Séance d’autographes et de photos

Aussi, vous êtes invités à leurs prochains évènements à domicile, les joueuses du FC Sélect aiment l’ambiance que la foule amène lors des parties à domicile.



Évènements à domicile Date Heure Terrain Entrainement public 17-05-201 19h00 Parc N-P Lapierre (Sainte-Julie) Match VS. CS Monteuil 02-06-2018 18h00 Parc Marie-Victorin 1 (Mont-Bruno) Match VS. Blainville 09-06-2018 18h00 Parc Empire (Greenfield Park)

L’équipe du FC Sélect Rive-Sud est une équipe de la Première Ligue de Soccer du Québec (PLSQ). Il s’agit du plus haut niveau de soccer féminin au Canada. Cette équipe a notamment été mise sur pied dans le but de promouvoir le soccer féminin de haut niveau chez les jeunes filles de la Rive-Sud.

Pour suivre leur actualité, rendez-vous sur leur page Facebook.