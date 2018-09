Le dernier entrainement public du FC Sélect Rive-Sud

Le jeudi 19 juillet à 18h30 avait lieu le troisième entrainement public du FC Sélect. Les joueuses de la PLSQ se sont présentées au terrain synthétique du Collège Charles Lemoyne à Sainte-Catherine pour permettre aux joueuses du Club de Soccer du Roussillon de participer à cet évènement!

Lors de cette pratique ouverte au public, les joueuses du CSR pouvaient regarder l’entrainement des joueuses de la PLSQ. Les joueuses du FC Sélect avaient besoin de ce temps de pratique en vue de leur prochain match ce dimanche à Blainville. Toutefois, les entraineurs du FC Sélect Rive-Sud ont travaillé de pairs avec les entraineurs du CSR pour permettre aux jeunes joueuses de participer à certains ateliers d’entrainement. Ainsi, le FC Sélect exécutait un exercice et les jeunes joueuses pouvaient l’essayer par la suite. Elles semblaient fières de réussir les exercices que les joueuses de la PLSQ exécutaient. Les gardiennes de but, quant à elles, ont eu droit de s’entrainer avec les gardiennes de la PLSQ.

À la fin de la pratique, les jeunes joueuses ont pu se mêler aux joueuses du FC Sélect et de courts matchs amicaux ont été disputés. Pour clore l’évènement, une séance photo et d’autographes ont été organisées. Ainsi, ces activités permettent aux joueuses de se rencontrer et d’apprendre à se connaitre. Qui sait, peut-être que certaines jeunes joueuses deviendront à leur tour des joueuses de soccer évoluant dans la PLSQ d’ici quelques années!

Enfin, la saison tire à sa fin, avec ce dernier entrainement public et plus que quatre matchs en saison à jouer. Avec un peu de recul, il est évident que les entrainements publics ont des effets positifs sur la jeune communauté féminine de soccer des différents clubs de la Rive-Sud. Cela permet aux jeunes de réellement entrer en contact avec des joueuses semi professionnelles. Et c’est ce qui permet, selon moi, de s’attacher à ces joueuses et à ce rêve de devenir une joueuse de soccer professionnelle un jour.

Voir les jeunes quitter les entrainements publics avec un grand sourire aux lèvres permet de conclure que les entrainements publics sont une excellente approche pour le projet du FC Sélect Rive-Sud qui a pour objectif d’allumer l’étincelle chez les jeunes filles et de promouvoir le soccer féminin.