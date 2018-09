Quel projet a remporté la faveur des citoyens de Carignan?

Du 1er au 31 août 2018 (inclusivement), les citoyens de Carignan étaient invités à découvrir les projets proposés par les citoyens et à se prononcer sur leur coup de cœur.

Les quatre projets retenus étaient la Halte vélo « Le pavillon vert », le « Sentier d'interprétation de la pointe nord de l'île aux Lièvres », le « Dek hockey » au parc Genest, et la « Pente à glisser » au parc Forget.

Le projet ayant récolté le plus de votes a été annoncé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 5 septembre 2018. Il s’agit du projet « dek hockey au parc Genest ». Au total, plus de 750 votes ont été enregistrés.

Dek hockey au parc Genest 259 Pente à glisser au parc Forget 228 Sentier d'interprétation de la pointe nord de l'île aux Lièvres 159 Halte vélo "Le pavillon vert" 110 Total 756

Description du projet

Installation d’une surface permanente de dek hockey au parc Genest. La structure permettrait de jouer au hockey sur glace en hiver ou à la crosse et au dek hockey durant l’été. Le revêtement en panneaux de plastique haute densité permettrait également aux patineurs à roues alignées de pratiquer leur sport favori sur une surface plane et régulière.

Bénéfices pour la population

Outre le fait de répondre à une demande croissante en matière d’infrastructures de loisir, ce projet participerait à l’enrichissement de la vie active des Carignanois en encourageant la pratique d’activités physiques et de plein air. D’autre part, cette installation revitaliserait le parc Genest, centraliserait les activités des résidents du secteur et stimulerait les rencontres entre voisins.

Réalisation du projet

Le projet 2019 sera réalisé dans le courant de la prochaine année. La Ville de Carignan remercie tous les citoyens de leur participation!!