Remise d’une bourse d’aide à l’excellence à une jeune citoyenne de Chambly

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, a remis une bourse d’aide à l’excellence de 250 $ à Sara-Aurélie El Honsali, pour sa participation à la finale nationale du Canada de compétitions hippiques, le RAWF (Royal Agricultural Winter Fair), qui se tiendra à Toronto, du 2 au 11 novembre 2018.

Âgée de seulement 14 ans, Sara-Aurélie et son partenaire équin Make A Wish ont remporté ensemble plusieurs compétitions. Cette année, elle réalise son rêve en se qualifiant au RAWF, une compétition équestre des plus respectables regroupant des athlètes de partout sur la planète. La Ville est fière de contribuer au succès de cette jeune citoyenne et lui souhaite la meilleure des chances lors de cette compétition.

Les bourses d’aide à l’excellence sont remises à des jeunes citoyens de Chambly, dont les performances exceptionnelles sont une source d’inspiration pour le reste de la collectivité. Ceux-ci peuvent être issus de divers secteurs, tels que le sport, l’éducation, la culture, le communautaire, les affaires, etc. Les individus, les équipes, les groupes ou les organismes peuvent déposer leurs candidatures.