Modification de la politique de remboursement afin de couvrir les frais de non-résidence

Nombre d’études démontrent qu’un mode de vie physiquement actif contribue au bien-être intellectuel, psychologique et physique des jeunes et des moins jeunes. La Ville de Carignan, qui encourage les saines habitudes de vie et la pratique d’activités sportives, tient à offrir un programme qui reflète ces considérations importantes.

Ainsi, elle a modifié sa politique de remboursement en vigueur pour permettre le remboursement complet (100 %) de la portion de frais de non-résidence pour la pratique d’activités aquatiques, baseball mineur et patinage artistique, tous des sports qui ne sont pas offerts à Carignan pour le moment.

Grâce à cette modification, les parents ou abonnés aux activités recevront un remboursement complet des frais d’inscription additionnels qui leur sont imposés lorsqu’ils s’inscrivent à des activités de loisir offertes par d’autres villes.

Un avis de motion a aussi été donné afin qu’il en soit de même pour le hockey. Advenant une entrée en vigueur du nouveau règlement à la séance du 5 décembre prochain, il n’y aurait plus de facturation imposée aux parents pour les frais d’accès à l’aréna (375 $).

De cette façon, la Ville de Carignan s’engage à faciliter l’adoption de saines habitudes de vie, lesquelles seront bénéfiques à la santé et au bien-être des citoyens et de leur famille.

Obtenir le remboursement

Pour obtenir un remboursement, il suffit de s’inscrire à l’activité choisie, d’acquitter les frais de non-résidence et de compléter le formulaire de demande de remboursement prescrit par la Ville de Carignan et annexé à la politique de remboursement. Ce formulaire est accessible en ligne à villedecarignan.org.

Pour être admissible au remboursement, le reçu d’inscription doit être un document officiel, pourvu d’un logo ou d’un entête reconnu. La Ville de Carignan se réserve le droit de refuser toute demande incomplète ou non conforme à la politique de remboursement.