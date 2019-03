L'ASSQ prédit une fabuleuse saison de ski ce printemps

En dépit de l'arrivée officielle du printemps plus tôt cette semaine, certaines stations de ski fermeront leurs portes tard en avril et même en mai prochain. C'est ce que confirme l'Association des stations de ski du Québec alors que les belles conditions météorologiques connues durant les semaines de relâche ont été bénéfiques pour l'ensemble des stations de ski du Québec.

L’arrivée des températures plus clémentes et les conditions de neige exceptionnelles annoncent une fabuleuse saison de ski de printemps indique l'ASSQ. Grâce aux importantes accumulations de neige enregistrées cet hiver, l'industrie confirme que la saison se prolongera jusqu'à la fin avril dans plusieurs stations de ski et même jusqu'au 20 mai pour le Sommet Saint-Sauveur.

Un grand éventail d’activités est proposé par les stations de ski pour célébrer l’arrivée du beau temps. Rendez-vous musicaux, BBQ extérieur, courses amicales et dégustation de tire sur neige ne sont que quelques exemples de ce que réservent les stations aux amoureux de la montagne. Pour découvrir les différentes programmations, visitez maneige.ski.

Cette augmentation marquée, qui prend en considération l'achalandage enregistré au cours des congés scolaires du Québec, des États-Unis et de l'Ontario, témoigne du désir des familles de profiter de la pause scolaire pour se rassembler autour de l'activité touristique hivernale numéro 1 au Québec.

« La période de la relâche scolaire est un moment très important pour l'industrie du ski. À elle seule, elle représente plus du quart de l'achalandage total de la saison », a mentionné Josée Cusson, directrice communications et marketing à l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ). « Les statistiques recueillies permettent de croire que la saison 2018-2019 dépassera largement la moyenne de jours-ski des trois dernières années », rajoute-t-elle.

Abonnement de saison 2019-2020

Les abonnements de saison 2019-2020 sont maintenant en vente dans de nombreuses stations de ski et plusieurs d’entre elles permettent de skier gratuitement jusqu’à la fin de la saison actuelle. Il s’agit d’une occasion en or de profiter du ski de printemps dès maintenant et de bénéficier d’un abonnement au meilleur tarif pour la saison prochaine. Le meilleur des deux mondes!