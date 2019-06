Pratiquez votre loisir nautique préféré près de chez vous dès maintenant

Location d'embarcations nautiques telles que pédalos, canots, planches à pagayer, kayaks de plaisance et kayaks de mer. Voilà quelques-uns des loisirs qu'il est possible de pratiquer au Centre nautique Gervais-Désourdy, situé au 1577, av. Bourgogne à Chambly depuis la fin mai.

Situé en bordure du bassin de Chambly, le centre propose de pratiquer un de ces plaisirs aquatiques, tut en profitant de la beauté exceptionnelle du site, en solo, en duo, en groupe ou en famille. Des cliniques de sensibilisation et cours de kayak, pour débutants ou intermédiaires, de même qu’une foule de services et d’activités nautiques sont aussi offerts sur place pour les intéressés.

Jusqu’au 16 juin, l’horaire sera du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. À partir du lundi 17 juin, l’horaire régulier sera de retour, soit du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h.

Balade nautique à bord du bateau Le Chambly I

Ce bateau de type river boat, muni d’une aube, permet aux gens de tous âges d’effectuer une balade nautique d’une durée d’une heure sur le magnifique bassin de Chambly. Rappelons que les aînés résidants de Chambly (60 ans et plus, avec carte Accès) et les enfants de 2 ans et moins peuvent en profiter tout à fait gratuitement.

Les balades ont lieu du mercredi au dimanche avec quatre départs par jour, soit à 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h. Il est à noter qu’il est nécessaire de réserver au préalable afin de vous assurer une place, en téléphonant au 450 658-6436.

Le coût pour les adultes résidants (avec carte Accès) est de 15 $ et de 19 $ pour les non-résidants. Pour les enfants résidants (carte Accès), le coût est de 8 $ et de 10 $ pour les enfants non-résidants

Pour plus d’information, visitez le site ville.chambly.qc.ca ou 450 658-1778.