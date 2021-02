Un jeune retraité relève le Défi ÇA MARCHE et parcourt 1200 km à pied

Jeune retraité de la Rive Nord de Montréal, Bertrand Naud a entrepris le Défi ÇA MARCHE, le 2 novembre pour marcher l’équivalent des 1200 km du Chemin du Québec et terminer le 1er février au Bout du monde (le phare de Cap Gaspé).

En tout respect avec les consignes des autorités, il a marché tous les jours un minimum de 10 000 pas (7 km) dans son environnement. En accumulant ses déplacements, plus souvent autour de 10 à 25 km quotidiennement, il a vu sa progression avec une application virtuelle comme s’il était réellement sur le Chemin du Québec. « J’ai fait le tour de mon quartier après 28 ans et maintenant que j’ai tout mon temps, voilà le défi que je me suis lancé. »

Mais il n’est pas seul, presque 150 participants suivent ces traces et arriveront dans les prochaines semaines au Bout du monde. Tout comme Bertrand, s’ils n’en n’ont pas assez, ils peuvent même revenir à la marche sur la carte virtuelle.

Sortir de l'isolement de la pandémie

Cela permet aux marcheurs de sortir de l’isolement et de bouger pour leur bien-être, mais cette activité sert aussi de levée de fond pour l’organisme qui développe l’unique tracé de rando-communautaire en Amérique, le Chemin du Québec, long de 1200 km, entre Dorval et le phare de Cap Gaspé qui, en passant, signifie le Bout du monde.

Ce défi pour tous, débutant, intermédiaire et avancé, permet donc de se familiariser avec les 80 communautés que constituent le parcours d’un bout à l’autre du Québec, grâce à des photos, des anecdotes et d’inspirantes histoires.