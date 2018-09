Insomnie : comment la vaincre ?

On parle d’insomnie dès lors que la durée ou la qualité du sommeil, c’est-à-dire interrompu par des réveils répétés, sont réduites. Elle a des répercussions sur la vie professionnelle et la santé : fatigue, perte de la concentration, augmentation des risques cardiaques, diabète de type II et même cancer. La durée idéale de sommeil est de 8 heures. Mais sa particularité est que l’on ne peut pas rattraper les carences. Ainsi, dormir plus longtemps le week-end ne compensera pas la perte de sommeil. Alors comment le restaurer durablement ?

Les causes de l’insomnie

Des causes physiologiques sont souvent à l’origine des insomnies : des paresthésies dans les jambes qui vous obligent à vous lever et marcher pour les soulager ou des ronflements, voire l’apnée du sommeil. Interrogez votre partenaire pour vous aider à les repérer.

Le stress est également un facteur déclenchant.

Les moyens de combattre l’insomnie

Adoptez un rythme de sommeil régulier : couchez vous et levez-vous à la même heure, y compris le week-end et les vacances,

Il faudrait dormir 6 heures en continu plutôt que 8 heures fragmentées. Si vous arrivez aux 6 heures, faites une sieste de 20 minutes maximum en début d’après-midi pour pallier le déficit de sommeil. Si vous la prolongez trop longtemps, vous risquez d’avoir des difficultés à vous endormir le soir, ce n’est pas le but recherché.

Ménagez vous un environnement propice à l’endormissement et au sommeil réparateur : une température fraîche favorise l’oxygénation. 19°C au maximum l’hiver est idéal, 18 °C l’été. Tamisez la lumière et optez pour une bonne literie. Investir dans un matelas haut de gamme favorisera une bonne qualité de sommeil. Les matelas à mémoire de forme en particulier contribuent à diminuer les tensions.

Certains facteurs déclenchent un endormissement plus facile : un bain chaud pour vous relaxer, un bon livre pour éviter que votre esprit vagabonde et que votre corps s’impatiente.

Évitez l’alcool et le café après 14 heures. Ne vous couchez pas avec une tablette ou un ordinateur, la lumière bleue retarde le sommeil.

Pour réduire le stress, rien de tel que la pratique sportive. Le défoulement physique diminue le taux de cortisol, l’hormone du stress. Mais jamais après 19 heures, l’effet inverse se produirait. La méditation, le yoga, l’acupuncture sont également efficaces.

L’insomnie est très difficile à vivre lorsqu’on est dans la vie active. Si malgré tout vous n’arrivez pas à retrouver le sommeil, consultez un médecin.