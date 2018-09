Le Groupe Résidences des Bâtisseurs lance un concours estival de confitures

Le Groupe Résidences des Bâtisseurs lance un concours estival de confection de confitures à l’intention des locataires de ses résidences pour retraités.

Cette initiative veut mettre en valeur le talent culinaire traditionnel des aînés des régions du Québec afin de découvrir la recette qui deviendra officiellement celle de la « Confiture des Bâtisseurs ».

Ce concours s’adresse exclusivement aux locataires actuels ainsi qu’aux signataires d’un bail ou d’une entente de location avec l’une ou l’autre des résidences du Groupe, établies ou en construction à Chambly, Coaticook, Louiseville, Québec, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane, Valleyfield, Vaudreuil, Baie-Saint-Paul, Cowansville et La Malbaie. Le projet suscite un bel intérêt auprès des résidents et des inscriptions sont déjà confirmées dans plusieurs régions.

Les locataires intéressés ont jusqu’au 10 aout pour s’inscrire auprès de la direction de leur résidence des Bâtisseurs. Ils auront un peu plus de deux semaines pour cuisiner leur confiture préférée et en remettre deux pots pour dégustations ultérieures.

Une première dégustation à l’aveugle supervisée et indépendante permettra d’identifier la confiture gagnante de chaque résidence. Une deuxième dégustation à l’aveugle sera effectuée par les associés du Groupe Résidences des Bâtisseurs, à Montréal, afin de choisir la meilleure confiture parmi celles retenues localement.

La recette gagnante de la sélection finale sera désignée la « Confiture des Bâtisseurs ». Elle sera produite à grande échelle par La Fraisonnée inc. de Clerval en Abitibi-Ouest, puis distribuée gratuitement aux locataires et aux membres du personnel des Résidences des Bâtisseurs du Québec à l’occasion de Noël. On prévoit donc en produire plus de 4 000 pots.

La personne gagnante de chaque résidence recevra un prix d’une valeur de 250 $. Celle qui remportera la sélection nationale méritera en plus une bourse de 1 000 $.

À propos du Groupe Résidences des Bâtisseurs

Depuis 15 ans, le Groupe Résidences des Bâtisseurs développe et gère des résidences haut de gamme pour personnes retraitées en région, partout au Québec. Il est présent à Chambly, Coaticook, Louiseville, Québec, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane, Valleyfield, Vaudreuil, Baie-Saint-Paul, La Tuque, Cowansville et La Malbaie.