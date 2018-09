Le PLQ s'engage à plus de soutien pour les proches aidants et de meilleurs établissements

Tout au long de la campagne électorale, le Parti libéral du Québec a présenté des propositions concrètes pour faciliter la vie des personnes aînées et celle de leurs proches qui les soutiennent jour après jour.



Plus de soins : Plus de personnel pour plus de soins à domicile, grâce à un investissement additionnel de 200 M$ par an;

Des super-cliniques ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour;

1 000 nouvelles places d’hébergement en CHSLD, développées avec une attention particulière aux personnes requérant des environnements adaptés;

Plus de services de répit pour les personnes souffrant de maladies graves à travers le Québec. Plus de temps et d’argent : Stationnement gratuit à l’hôpital pour les deux premières heures et à 7 $ maximum pour la journée;

Possibilité de suspendre ou reporter sa rente jusqu’à 75 ans afin de maximiser les revenus de travail;

Transport en commun gratuit pour tous les aînés;

Plus de services grâce à une hausse de 1 000 $ du plafond de crédit d’impôt pour maintien à domicile;

Augmentation de 150 $ du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience;

Augmentation de 200 $ du crédit d’impôt en raison de l’âge, applicable dès 70ans;

Soins dentaires de base gratuits pour les aînés à faible revenu;

150 $ de plus par année pour les aînés qui reçoivent l’allocation logement. Plus de soutien pour les proches aidants : Des services d’entraide et plus de soutien pour les proches aidants;

Un nouveau crédit d’impôt pour faire des aménagements visant à accueillir un aîné membre de sa famille chez soi. Briser l’isolement : Stationnement gratuit pour les visiteurs des personnes hébergées en CHSLD;

Soutien au déploiement de la ligne d’écoute TEL-AÎNÉS partout au Québec. De plus, le PLQ s’est engagé à systématiquement tenir compte du vieillissement de la population dans l'élaboration des actions gouvernementales et à élaborer un plan d’action gouvernemental sur la proche aidance, après avoir réuni dès la première année du prochain mandat tous les acteurs liés à la proche aidance lors d’un forum national présidé par le premier ministre.



Citation :



« Les aînés ont contribué à bâtir notre société; pour cela, nous leur sommes reconnaissants. Qu’une personne aînée choisisse de vivre à la maison, en résidence ou en CHSLD, son milieu de vie doit être agréable avec des services accessibles et adaptés à ses besoins. Si elle en fait le choix, elle doit pouvoir travailler et en bénéficier. Dans un deuxième mandat, nous voulons continuer d’améliorer leur qualité de vie en leur offrant plus de soins, plus de temps, plus d’argent ainsi que des mesures pour améliorer nos établissements et briser l’isolement. Prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous, c’est aussi ça, faciliter la vie des Québécois », précise le premier ministre sortant Philippe Couillard.