Deux lauréats en Montérégie sont honorés pour leur importante contribution

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, unissent leurs voix pour féliciter chaleureusement les lauréats de la région de la Montérégie, M. Denis Beauregard (motoneige) et M. Gilles Massie (VTT), pour leur importante contribution à la pratique du véhicule hors route (VHR) au Québec.

La 9e cérémonie de remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route a eu lieu à l’Assemblée nationale le 12 décembre. À cette occasion, le ministre Bonnardel a souligné le travail d’un bénévole d’un club de VTT et d’un bénévole d’un club de motoneige de chaque région pour entretenir et surveiller les sentiers. Au total, 30 bénévoles ont reçu une distinction pour leur engagement exceptionnel et leur contribution à la sécurité des adeptes.

Le ministre Bonnardel a également annoncé une aide financière totale de 12 942 755 $ pour soutenir la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) et les clubs qui leur sont affiliés. Cette somme, qui leur permettra de réaliser des projets et des actions favorisant une pratique sécuritaire du VTT et de la motoneige sur l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité est allouée par le biais de programmes d’aide financière aux clubs de véhicules hors route. Ainsi, 5 958 455 $ seront accordés dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec, alors qu’une somme de 6 984 300 $ sera distribuée dans le cadre du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.