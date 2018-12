En cette période festive, profitez des différentes collectes à Carignan

La Ville de Carignan informe la population que les collectes d’ordures et de gros rebuts se poursuivront aux deux semaines durant la période des Fêtes. Elles seront tenues les jeudis 27 décembre et 10 janvier. De leur côté, les collectes de matières organiques sont planifiées les jeudis 20 décembre et 3 janvier.

Les matières recyclables seront quant à elles ramassées les mercredis 19 décembre et 2 janvier. Finalement, la collecte des sapins de Noël aura lieu le vendredi 11 janvier. La Ville rappelle que pour être ramassés et composés, les sapins doivent être totalement dégarnis de toutes décorations et, pour une meilleure prise lors de la collecte, positionnés le tronc dirigé vers la rue.