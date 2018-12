3 enjeux de la logistique pour l’entreprise de demain

La logistique est un objectif stratégique pour l’entreprise. Pour faire face à la concurrence et proposer un meilleur service, elle doit livrer mieux et plus vite. Il en va de sa compétitivité, mais aussi de la fidélisation client. Si le chiffre d’affaires augmente avec le e-commerce, la livraison a un prix. Le consommateur ne peut donc pas en supporter la totalité et l’entreprise, quant à elle, ne peut pas rogner sur ses marges. Quelles sont les répercussions à prendre en compte ?

1.Améliorer la gestion des stocks

La gestion des stocks coûte cher, son niveau doit donc rester bas. Mais pour répondre à la demande, l’entreprise doit pouvoir anticiper la production pour approvisionner rapidement la demande en cas de pics. Il lui faut donc synchroniser les deux chaînes de l’offre et de la demande.

Une planification au plus près du marché est donc indispensable pour assurer une bonne rotation des stocks. Les moyens à mettre en œuvre concernent ici la bonne gestion du flux des informations (bons de commandes, état des stocks, bons de livraison). Le chef d’entreprise ou le manager supply-chain doit donc partager un tableau de bord performant entre les différents services.

2.Réduire les délais

Le traitement des commandes doit être rapide. La qualité de l’entreposage des produits est donc essentielle. Plus elle sera efficace, plus le délai sera court. La taille des locaux, leur situation géographique, l’automatisation partielle ou totale des marchandises sont autant de critères pour réduire les manipulations. Un quai de chargement optimisera l’expédition. L’emballage adapté au produit réduira également les coûts de transport. Faire appel à un consultant en transport vous permettra d’optimiser votre organisation. Un entrepôt bien géré facilite le chargement des camions. Vous pourriez ainsi charger deux camions dans le même temps.

3.Offrir un service à valeur ajoutée

La traçabilité de la livraison est importante : le client suit ainsi le trajet de son colis via internet, depuis son départ de l’entrepôt jusqu’à chez lui. C’est un gage de fiabilité et de sérieux, mais aussi un outil de fidélisation. Le traitement des commandes doit donc être à la fois efficace et transparent. Cela suppose la mise en place des moyens de cette visibilité. Elle vous permettra aussi de déployer vos équipes tout au long de la chaîne.

L’innovation, en particulier l’automatisation de l’entrepôt, en matière logistique est de loin la solution la plus performante.