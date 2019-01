Bilan routier 2018 de la SQ: 15 décès de moins sur les routes du Québec qu’en 2017

Qui dit nouvelle année, dit aussi bilan. C’est donc un bilan routier provisoire pour l’année 2018 qui a été dévoilé récemment par la Sûreté du Québec. L’exercice révèle que le nombre de collisions mortelles est en baisse sur le territoire qu’elle dessert par rapport à l’année 2017.

En effet au cours des derniers mois, 253 personnes ont perdu la vie sur les routes de la province. C’est encore trop, mais c’est 15 décès de moins qu’en 2017, alors que 268 personnes y avaient laissé leurs vies.

L’année 2018 s’est aussi soldée avec une baisse du nombre de collisions mortelles, passant de 243 en 2017 à 235 en 2018.

La vitesse excessive: première cause des collisions mortelles

Malgré le fait que le nombre de collisions mortelles liées à la vitesse ait diminué en 2018, ce facteur domine toujours le palmarès des causes d’accidents mortels. On en a répertorié 72 en 2018 alors que ce chiffre était de 76 en 2017.

La vitesse excessive est parmi les causes probables de collisions mortelles dans plus de 30 % des cas en 2018, soit environ une collision sur trois.

La distraction, en 2e place

La distraction, incluant l’utilisation du cellulaire) arrive au 2e rang des causes d’accidents mortels. Celle-ci est responsable de 11 % des accidents ayant causé des décès en 2018.

Bien que les policiers de la Sûreté du Québec émettent annuellement plus de 9 000 constats pour l’utilisation du téléphone mobile au volant, la distraction au volant a été la cause probable de 25 collisions mortelles.

L’alcool et la drogue au volant, aussi en cause

La conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux est en troisième place des causes probables de collisions mortelles. En 2018, 8 % des collisions mortelles sont attribuables à cette problématique.

Le port de la ceinture de sécurité, un simple geste qui sauve des vies

Le non-port de la ceinture de sécurité a été constaté chez 45 victimes, soit une hausse de près du double du nombre de décès comparativement à 2017 où 23 personnes ne portaient pas la ceinture de sécurité.

«Contrairement aux croyances populaires, la grande majorité des collisions mortelles en 2018 est survenue le jour. Près du deux tiers des collisions mortelles surviennent entre 8 h et 20 h, le vendredi est la journée de la semaine où il y a eu le plus de collisions mortelles. Ces statistiques démontrent l’importance de demeurer vigilant, et ce, en tout temps », indique le corps policier dans son bilan 2018.

Diminution du nombre de victimes de la route âgées de 16 à 24 ans

Le nombre de personnes décédées âgées de 16 à 24 ans, dans des collisions a diminué de 32 % passant de 57 en 2017 à 39 victimes en 2018.