Chambly au premier rang de sa catégorie au Québec

Selon l’indice de vitalité économique, élaboré à tous les deux ans par l’Institut de la statistique du Québec pour le compte du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de Chambly se situe au 1er rang des villes de sa catégorie au Québec et au 11e rang au niveau provincial, pour l’année 2016.

Ces indices démontrent la vitalité économique de la municipalité, notamment avec un revenu total médian de 44 823 $ pour les 18 ans et plus, avec une population totalisant 29 228 habitants (population au 1er juillet 2016). Le taux de travailleurs âgés entre 25 et 64 ans est de 84,7 %, alors que le taux d’accroissement annuel moyen de la population est de 24,7 pour mille.

« Nous sommes fiers de constater que Chambly fait partie des localités les plus vitalisées économiquement. L’ensemble des données découlant de ce bulletin d’analyse nous permettent d’établir plus concrètement le pouvoir attractif de notre ville auprès d’une population active importante, qui gagne un salaire moyen élevé. Il s’agit pour nous d’un accomplissement, puisque cela démontre à nouveau que notre municipalité propose une panoplie de services, d’avantages et de ressources contribuant directement à la qualité de vie des citoyens, qui continuent de venir s’y installer » précise Me Denis Lavoie, maire de la Ville de Chambly.