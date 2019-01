Calendrier municipal 2019 : Des photographes de Chambly s’illustrent !

Dans le cadre d’une cérémonie spéciale qui se déroulait le 19 décembre, le conseil municipal recevait les sept photographes du Club de photographie l’Iris de Chambly ayant contribué à illustrer la 17e édition du calendrier municipal de la Ville de Chambly, pour l’année 2019.

Portant sur le thème Chambly aujourd’hui !, les citoyens apprécieront le regard que portent Line Lamarre, Helen Slaght, Sophie Lapointe, Micheline Potvin, Lucie Rivard, Guy Rochette et Richard Fortier sur la ville et qui illustreront les douze mois.

Rappelons qu’il y a plus d’un an, la municipalité sollicitait le Club de photographique l’Iris de Chambly, afin d’encourager ses membres à prendre des photos de Chambly pendant quatre saisons. Après avoir procédé à une présélection de leurs œuvres, le Club a transmis les photos à la Ville, qui a fait un choix final afin de bien illustrer les quatre saisons. Les photographes ont ainsi reçu un montant forfaitaire de 100 $ par photo sélectionnée, en guise de reconnaissance du travail effectué et assurer les droits de diffusion.