Hydro-Québec invite la population à mieux consommer par grand froid

Alors que le thermomètre affiche -23 degrés, mais que la température ressentie est de -32, Hydro-Québec demande à la population de réduire sa consommation d'électricité aux périodes de pointes.

Qui dit grands froids, dit aussi augmentation de la consommation d'énergie, notamment pour chauffer les logis.

En période de grands froids persistants, Hydro-Québec peine à fournir l'électricité nécessaire pour répondre à la demande.

Pour soulager le réseau, la société d'État suggère de reporter une partie de notre consommation à plus tard, c'est à dire en dehors des périodes de pointe. Hydro-Québec propose également de réduire d'un ou deux degrés, le chauffage, surtout dans les pièces inoccupées, de reporter l'utilisation des gros électroménagers comme la sécheuse et le lave-vaisselle, de diminuer la durée des douches de quelques minutes et finalement, de limiter l'utilisation de l'eau chaude.

Mais pourquoi faire attention alors qu’Hydro-Québec enregistre des surplus d'électricité ?

L'électricité produite par les centrales couvre les besoins des Québécois, sauf en période de grands froids, en raison de la forte demande. Par conséquent, Hydro-Québec est obligée d'acheter de l'électricité aux réseaux voisins.

En réduisant la consommation, ou du moins en reportant une partie de votre consommation, ces achats coûteux peuvent être évités et ainsi les chances de voir une importante hausse de votre facture sont un peu diminuées.