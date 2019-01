Municipalités du Québec: faites appel à la relève grâce aux bourses Je travaille pour ma ville

Le comité de la relève formé de l’ADGMQ, de la COMAQ et de l’UMQ, en collaboration avec l’AIMQ, la COMBEQ, le GRHMQ et le RIMQ, invite les municipalités du Québec à poser, dès maintenant, leur candidature afin d’avoir la possibilité d’obtenir l’une des 21 bourses de stage d’une valeur de 3 000 $ chacune.

L’initiative a pour objectif de promouvoir le milieu municipal auprès de la relève et de soutenir les municipalités dans leur offre de stage. Depuis 2012, 89 municipalités et MRC ont ainsi financé 109 projets de stage grâce à des bourses totalisant 330 000 $.

Les présidents de l’ADGMQ, de la COMAQ et de l’UMQ, MM. Claude Périnet, Mario Juaire et Alexandre Cusson, souhaitent, par cet investissement dans la relève, contribuer à l’évolution des collectivités de partout au Québec. Selon eux, les administrations municipales doivent saisir cette rare opportunité afin de planifier et de favoriser la relève au sein de leur organisation.

Les bourses « Je travaille pour ma ville » ont pour but de couvrir une partie des frais engagés par l’embauche d’un stagiaire et ainsi encourager les municipalités à faire appel à la relève. Un comité de sélection aura pour responsabilité de choisir les municipalités selon certaines conditions d’admissibilité, de même qu’en fonction d’une diversité des secteurs d’emplois visés et d’une juste distribution des sommes. Le comité favorisera également les demandes attestant la création de nouveaux stages.

Soulignons que, pour la première fois cette année, deux bourses seront attribuées pour l’embauche de stagiaires de niveau collégial.

Les municipalités souhaitant poser leur candidature doivent remplir le formulaire et le transmettre à Mme Nancie Mayer à [email protected]. Les détails entourant les conditions d’admissibilité pour les stagiaires et pour les municipalités sont décrits dans le formulaire disponible sur le site Web de l’UMQ. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 15 mars 2019 à 17 h.