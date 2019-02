La Ville de Carignan demande de maintenir la propreté aux abords des sites de pêche

En pleine saison de pêche sur la glace, la Ville de Carignan y va de quelques rappels pour les citoyens de son territoire qui pratiquent ce loisir.

Les cabanes de pêcheurs doivent être maintenues en bon état de manière à conserver la qualité structurale, l’étanchéité des lieux et ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

Le propriétaire d’une cabane à pêche doit laisser dans un état propre l’espace qu’il occupe sur la glace. De la même façon, les utilisateurs doivent maintenir les zones de pêche propres et exemptes de tout déchet et rebut. À cet effet, l’utilisateur doit évacuer de la glace, chaque jour, ses déchets et rebuts et doit les déposer dans les contenants prévus à cette fin.

Limite de vitesse

La rivière L’Acadie est une zone récréative (randonnée, ski de fond, raquettes, pêche, etc.). Une limite de vitesse de 20 km/h est suggérée pour tous les véhicules tout-terrains (VTT) et motoneiges.

Feux à ciel ouvert

Les feux à ciel ouvert sont interdits à Carignan.

Coupe d’arbre

La Ville rappelle aux amateurs de pêche sur glace qu’il est strictement interdit d’abattre un arbre ou les branches d’un arbre sans permis à Carignan. Ce permis est gratuit.

Protection de la bande riveraine

La Ville invite fortement les utilisateurs de véhicules hors route à respecter la propriété privée en ne circulant que sur les pistes balisées. Les descentes aux endroits tous azimuts vers la rivière endommagent de façon majeure le couvert forestier des rives. En plus de représenter une priorité de conservation, les arbres et la végétation situés en bordure de la rivière exercent un rôle important de stabilisation des berges contre l’érosion.

Propreté à la fin de la saison de pêche

Lorsqu’un pêcheur retire sa cabane de la rivière, il doit récupérer tous les matériaux qu’il a utilisés, y compris ceux qui sont pris dans la glace, en laissant le site de pêche exempt de tout résidus, débris, rebuts, etc.

Lors de l’embarquement et du débarquement de la cabane à pêche, chaque propriétaire ou représentant de celui-ci doit être présent sur les lieux afin de prendre en charge ladite cabane dès son entrée ou sa sortie, et éviter ainsi qu’elle obstrue les lieux.

Opérations d’affaiblissement de la glace

Chaque année à la fin de l’hiver, un bateau brise-glace effectue des travaux d’affaiblissement de la glace sur la rivière L’Acadie. Durant cette période, et pour assurer la sécurité de tous, il est strictement interdit à quiconque d’être présent ou de circuler sur le couvert glacé.

Les opérations d’affaiblissement de la glace sont annoncées sur les différentes plateformes de la Ville de Carignan. Inscrivez-vous à l’infolettre à villedecarignan.org/fr/infolettre