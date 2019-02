Changement des heures d’ouverture des services municipaux de Chambly accessibles aux citoyens

À la suite de la nouvelle convention collective conclue entre la Ville de Chambly et le Syndicat des cols blancs de la Ville de Chambly, les heures d’ouverture des services municipaux seront modifiées, et ce, dès le lundi 4 mars 2019.

À compter de cette date, les heures d’ouverture aux citoyens pour le Centre administratif et communautaire, le Service d’incendie, la mairie et le garage municipal seront du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à 12 h, sans interruption de service.

Il est à noter que l’horaire de la bibliothèque municipale demeure le même, jusqu’à l’ouverture du Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture.

Pour plus d’information à ce sujet, communiquez avec la Ville de Chambly au 450 658-8788.