Les risques du cannabis au coeur d’une campagne d’information

Bien que le cannabis soit légal depuis le 17 octobre dernier, sa consommation présente certains risques pour la santé et la sécurité. Pour bien informer les jeunes de 18 à 24 ans sur ceux-ci, le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment lancé une campagne d’information et de sensibilisation.

Dans le cadre de cette initiative, le MSSS mène des activités de sensibilisation, surtout auprès des jeunes de cette tranche d’âge. Pourquoi? Car les 18 à 24 ans représente la plus grande proportion de consommateurs de cette substance maintenant légalisée.

Concrètement, cette démarche vise à informer les jeunes des principaux risques associés à l’usage de cannabis et à les inciter à s’informer sur le sujet. La campagne a pour thème « Impossible que le cannabis fasse ça. Mais il y a de vrais risques ».

Parmi les moyens de communications prévus pour rejoindre les jeunes, on retrouve des messages à la télévision et au cinéma, des publicités à la radio numérique, des placements Web, de l’affichage dans les restos-bars, les autobus et le métro, des publications et un filtre thématique sur les médias sociaux ainsi que l’achat de mots-clés sur Google.

Pour en savoir plus sur les risques associés à l’usage du cannabis, ou encore sur la loi encadrant cette substance, visitez Québec.ca/cannabis.