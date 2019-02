Réfection de l'écluse nô 4 du Canal-de-Chambly jusqu'à la fin avril

Parcs Canada entreprendra bientôt des travaux d'infrastructure au lieu historique national du Canal-de-Chambly dans le cadre du projet de restauration de l'écluse no 4. Les travaux débuteront à la fin février et se poursuivront jusqu'à la fin avril 2019.

Le secteur touché, c’est à dire la piste du canal côté est et les berges l’entourant, demeureront accessibles pour toute la durée des travaux, soit de la fin du mois de février jusqu’à la fin du mois d’avril 2019. Seules les passerelles situées sur les portes de l’écluse no 4 ne pourront être utilisées. Les zones de chantier seront délimitées par des clôtures.

Parcs Canada effectue ces travaux importants au canal de Chambly afin de mettre à niveau des infrastructures nécessaires à la navigation, assurer la pérennité des installations et ainsi rehausser la sécurité et la qualité de l'expérience offerte au canal. Les travaux prévus comprennent le rejointoiement et le remplacement des pierres sur la façade de l'écluse, la réparation et l'entretien des portes, la réparation des murs et la reconstruction partielle des trottoirs en béton. Divers éléments autour de l'écluse seront également nettoyés et repeints.

La sécurité publique est une priorité pour Parcs Canada et tous les travaux sont prévus pour assurer la sécurité des utilisateurs et des travailleurs. Afin de minimiser les impacts sur le public, les travaux sont effectués avant la saison de navigation achalandée. Parcs Canada demande à tous les membres du public qui visitent le secteur d'être vigilants, de suivre la signalisation en place et d'envisager d'autres itinéraires pour les activités dans ce secteur particulier du canal de Chambly.

Cet investissement majeur s'inscrit dans le cadre du programme fédéral d'investissement dans l'infrastructure de 3 milliards de dollars destiné à appuyer les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. Le financement permettra d'améliorer de nombreux éléments structuraux de la voie navigable, d'améliorer l'expérience des quelque 200 000 personnes qui visitent le lieu chaque année et de protéger ce site patrimonial exceptionnel pour les générations actuelles et futures.