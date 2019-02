83 000 $ amassés dans le cadre du Défi de l'ours polaire 2019

Le 23 février dernier avait lieu la 12e édition du Défi de l'ours polaire organisé par les Olympiques spéciaux Québec. Pour l'événement, 194 participants, dont environ 65 policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ont bravé l'eau glaciale du fleuve Saint-Laurent afin de soutenir la cause des athlètes vivant avec une déficience intellectuelle.

Grâce à leur implication, les participants ont permis d'amasser 83 000 $ qui seront investis dans des programmes sportifs et pour la santé.

Pour l'occasion, six policiers du SPVM ont aussi parcouru à la course les 14 km séparant le quartier général du SPVM du Club de Canoë de Course de Lachine.

Olympiques spéciaux Québec

Le mouvement des Olympiques spéciaux, actif dans 170 pays, a pour mission d'enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI). Plus de 4,2 millions d'athlètes spéciaux, de tous âges, sont inscrits dans le monde dont plus de 34 000 au Canada et plus de 7 200 aux programmes récréatifs ou compétitifs offerts dans toutes les régions du Québec. Les 17 sports officiels sont pratiqués à l'intérieur d'un réseau de compétitions annuelles, comptant plus de 80 événements conçus pour tous les niveaux d'habiletés. En plus de ses programmes spécifiquement destinés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, le mouvement des Olympiques spéciaux encourage et facilite l'accès à des programmes sportifs réguliers existants au sein de leur communauté.