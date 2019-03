Plus d’argent dans le portefeuille des familles de la Montérégie

En ce 15 mars 2019, les parents d’au moins deux enfants se retrouvent avec plus d’argent dans leurs poches. Si ce n’est déjà fait par dépôt direct, les familles recevront une aide financière additionnelle pour leurs 2e et 3e enfants. La Coalition Avenir Québec a adopté récemment cette mesure pour les familles de la province.

Vous n’avez pas eu de dépôt direct? C’est que votre famille n’est pas inscrite à ce service. Rassurez-vous, car vous recevrez tout de même votre chèque par la poste au cours des prochains jours. Ce versement est rétroactif, puisqu’il comprend les mois de janvier, février et mars 2019.

La somme bonifiée sera par la suite intégrée au paiement régulier de l’Allocation famille. « L’augmentation vise à corriger graduellement l’écart entre le montant maximal versé pour un premier enfant et celui accordé pour un 2e et 3e enfant. Le versement d’une aide plus généreuse et plus équitable permet de mieux soutenir financièrement les familles qui ont plus d’un enfant », a annoncé Mathieu Lacombe, ministre de la Famille.

En remplacement du Soutien aux enfants

À l’automne 2018, M. Lacombe avait annoncé que l’Allocation famille remplacerait dorénavant le Soutien aux enfants et que les prestations s’y rattachant seraient augmentées pour aider davantage les familles du Québec.

Ainsi, une somme supplémentaire maximale de 500 $ par année sera versée aux parents admissibles pour leurs 2e et 3e enfants.

L’Allocation famille est une aide financière versée par Retraite Québec aux familles qui résident au Québec et qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans à leur charge.

Le montant varie en fonction du revenu familial, du nombre d’enfants à charge, du fait que l’on soit avec ou sans conjoint et du nombre d’enfants en garde partagée. Cette allocation bénéficie à plus de 1 million d’enfants, constituant ainsi l’une des principales aides fiscales du Québec destinées aux familles.

Quelques faits saillants à propos de cette nouvelle mesure financière: