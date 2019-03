Agents de sécurité expérimentés: choisissez le Cégep Gérald-Godin pour rehausser vos compétences

Vous êtes un agent de sécurité et vous aimeriez réaliser des tâches de niveau supérieur? Si c’est le cas, le service de la formation continue du Cégep Gérald-Godin pour vous aider grâce à son programme Sûreté industrielle et commerciale.

De nos jours, les employeurs demandent des agents de sureté de niveau technique collégial pour réaliser des opérations de niveau supérieur. Ce programme est parfaitement conçu pour des agents d’expérience détenant un permis du BSP qui désirent une AEC afin de rehausser leurs compétences.

Ce programme comprend une démarche d’évaluation en reconnaissance des acquis et des compétences ainsi que des cours à suivre en classe. Intéressé? Les deux prochaines cohortes débuteront le 16 avril ou le 25 octobre pour une durée de six mois. Il sera possible de suivre cette formation de jour ou de soir.

Des séances d’informations sont prévues les mercredis 27 mars, 3 et 10 avril à 18h15. Pour infos: 514 626-8555, poste 0.