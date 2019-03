Une future chimiste du Collège de Valleyfield reçoit une bourse

Bonne nouvelle pour une étudiante en Techniques de laboratoire, profil chimie analytique au Collège de Valleyfield. Grâce à la Fondation de l'établissement collégial, Kaite Vinet, 17 ans de Chambly, pourra profiter d’une bourse et des avantages qui l'accompagne.

C’est en décembre 2011 que le Collège de Valleyfield et quelques partenaires ont mis de l’avant un nouveau programme de bourses qui allait permettre de créer des partenariats bénéfiques pour la persévérance scolaire des étudiants en Techniques de laboratoire, profil chimie analytique, afin d’assurer une relève technique de qualité dans un secteur en forte pénurie de main-d’œuvre à l’échelle provinciale.

Cette année, une entreprise de Saint-Hubert, Les laboratoires Confab Inc, a pris part à l’aventure et a permis de remettre une bourse de 1250$ à Kaite Vinet.

Profil de boursière

Originaire de Chambly, Kaite (17 ans) a découvert une concordance entre ses intérêts et la Techniques de laboratoire, profil chimie analytique en faisant des recherches sur le Web, puis en discutant avec sa conseillère d’orientation du Collège Durocher, à Saint-Lambert. Désireuse de poursuivre des études en parfumerie afin de créer différents arômes, Kaite savait qu’une opportunité s’ouvrait dans le domaine en complétant cette formation.

L’offre du Cégep de Valleyfield et la possibilité de faire des stages payés pendant la formation l’ont grandement interpellé. Comblée par ses apprentissages, Kaite trouve très motivant le projet de bourses et considère le programme d’études à la hauteur de ses attentes. « Comme je veux éventuellement me diriger vers le domaine de la parfumerie ou de la criminologie à l’université, ces connaissances sont indispensables à mon cheminement », de préciser celle-ci.

À ceux qui aiment la chimie, les laboratoires et l’apprentissage continu, il est temps de découvrir le programme « Techniques de laboratoire, profil chimie analytique » qui se démarque entre autres par ses laboratoires à la fine pointe de la technologie, son taux de placement à l’emploi de 100 % et la passion qui émane de l’équipe de professeurs.

Bien évidemment, les bourses sont également une motivation intéressante pour la poursuite d’études postsecondaires et la persévérance scolaire. Grâce à l’offre d’alternance travail-études (ATE) offerte par le Collège de Valleyfield dans ce programme d’études, Kaite aura aussi la possibilité de prendre part, à l’intérieur de son parcours scolaire, à un stage rémunéré dans une entreprise de la région.

À ce jour, 24 étudiants du programme ont reçu des versements ou des privilèges d’apprentissage grâce à ces partenariats. Depuis l’automne 2014, la Fondation du Collège de Valleyfield permet de faciliter la recherche d’entreprises intéressées à s’investir dans ce projet, entre autres, en allégeant certaines transactions liées à la gestion de ces bourses, puis en permettant la remise de reçus d’impôts aux entreprises partenaires.

Programme d’études et programme de bourses

Le Cégep de Valleyfield est l’un des six cégeps de la province à offrir le programme Techniques de laboratoire, profil chimie analytique et le seul dans la région de la Montérégie. Des ententes de reconnaissance d’acquis et des passerelles DEC-BAC (certains cours crédités) sont également disponibles avec plusieurs universités.

Présenté en alternance travail-études sur une grille de cours répartie sur 3 ans à temps plein, ce programme d’études permet d’accéder au marché du travail dans des conditions gagnantes, dès la 1re année de formation. Le projet de partenariat qui engage les entreprises participantes à investir une somme permet de remettre une bourse d’études pouvant s’élever de 1250 $ à 3000 $ à l’étudiant intéressé à compléter la formation. De plus, comme le programme Techniques de laboratoire, profil chimie analytique offre à chaque étudiant l’opportunité de prendre part à trois stages rémunérés au cours de sa formation, les boursiers sont invités à accomplir au moins un stage dans l’entreprise qui leur accorde l’aide financière.

L’appui des entreprises est essentiel pour l’établissement collégial. Il permet d’offrir une éducation de qualité supérieure avec la possibilité pour les étudiants d’intégrer le marché du travail pendant leur formation tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre en forte croissance. À cet effet, le Collège est toujours à la recherche de nouveaux partenaires désireux d’encourager la persévérance scolaire! Pour tout renseignement au sujet du programme de bourses ou du programme d’études : 450 373-9441, poste 249.

Intéressé(e) par un programme qui ouvre les portes vers une variété impressionnante de domaines sur le marché du travail, allant de l’environnement aux cosmétiques, en passant par les industries alimentaires, minières et pharmaceutiques? Quelques places sont encore disponibles pour le 2e tour du SRAM (www.sram.qc.ca) dans le programme 210.AB – Techniques de laboratoire, profil chimie analytique du Cégep de Valleyfield pour la rentrée d’automne 2019. Pour en savoir plus sur ce programme d’études, visitez le www.colval.qc.ca/chimie.