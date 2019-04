Point sur les services de soins à domicile pour les aînés

Dans les médias, les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées ne font pas très bonne figure : repas de piètre qualité, soins déficients, manque de personnel, budgets restreints… La situation semble peu enviable et il est évident que, de façon générale, elle n’offre pas une qualité de vie optimale à nos aînés.

Pour contrer cela, le marché des services de soins à domicile devient une solution de replacement intéressante afin de contribuer à la bonne santé physique et mentale de nos aînés.

Les services publics s’améliorent lentement

Étant donné que la population se fait vieillissante, la demande pour les services de soins à domicile est beaucoup plus élevée que l’offre actuelle. Les compressions budgétaires des dernières années n’ont pas épargné le réseau des CLSC, qui est le principal organisme public à assumer l’administration des soins à domicile pour les personnes âgées.

Malgré quelques investissements occasionnels, beaucoup d’établissements ont encore du mal à accorder un nombre d’heures de soins suffisant pour chaque patient. Toutefois, le gouvernement actuel a démontré une forte volonté à rétablir la situation. Ainsi, les dirigeants ont récemment indiqué de privilégier les services à la population plutôt que le budget établi.

Il est donc probable que la situation s’améliore au cours des prochains mois, mais cela risque d’être long avant que tout le monde reçoive les services nécessaires. En attendant, les proches aidants contribuent fortement au maintien des personnes âgées à domicile, même si cela peut s’avérer difficile à gérer au milieu des engagements professionnels et des autres responsabilités familiales.

Un coup de pouce du secteur privé

Par chance, le secteur des services de soins à domicile est aussi soutenu par un réseau d’entreprises privées. Celles-ci travaillent parfois en sous-traitance pour les organismes publics, mais la plupart du temps, elles sont engagées directement par les familles désireuses d’obtenir un peu de répit sans que la qualité de vie de leur être cher en soit affectée.

Bien que les entreprises privées participent largement à l’allègement de la charge qui pèse sur le réseau public, elles sont également soumises à une forte demande des usagers de services de soins à domicile. En effet, ces entreprises offrent leurs services à une clientèle variée incluant les personnes en convalescence postopératoire ou celles atteintes d’une maladie grave.

De plus, la gamme des services offerts comprend l’aide-domestique et les services d’accompagnement. Ces entreprises ne se limitent donc pas aux soins de santé ou d’hygiène offerts par les médecins, les infirmières et les préposés aux bénéficiaires.

Malgré tout cela, on peut dire que le marché des services de soins à domicile prend du mieux. La qualité des services semble s’améliorer constamment et de plus en plus de personnes âgées ont accès à des soins à la maison, ce qui leur permet de rester chez elles en toute sécurité, plutôt que de déménager dans un environnement qui risque de les déstabiliser et de leur faire perdre leurs repères.